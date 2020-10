Expo Retomada: evento teste no Centro de Convenções está com inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições para a Expo Retomada Salvador, evento-teste que vai demonstrar na prática protocolos para realização de eventos de forma segura. No site (clique aqui), os interessados encontram o link para participar gratuitamente das palestras e da feira bem como os contatos para expositores interessados em levar a sua marca para o evento.

O encontro é uma produção do grupo GL events, empresa administradora do Centro de Convenções Salvador (CCS).

O evento, que acontece no dia 11 de novembro no Centro de Convenções Salvador (CCS), será dividido em turnos: matutino (9h às 13h) e vespertino (14h às 20h). Para possibilitar o acesso de mais pessoas à Expo Retomada Salvador, só será possível participar em um dos dois períodos. A escolha do participante deverá ser informada no ato da inscrição.

O credenciamento no dia do evento será feito de forma 100% digital. Para o acesso às dependências do Centro de Convenções Salvador, será necessário apresentar o QR Code do ingresso junto com um documento de identidade. Os ingressos são pessoais e intransferíveis.

Segurança

Para garantir a segurança de todos os presentes e cumprir com as normativas para realização de eventos, vários cuidados estão sendo tomados pela organização da Expo Retomada Salvador. Todo o staff do evento fará teste para Covid-19, assim como expositores e palestrantes.

Se assim desejarem, os inscritos para participar da Expo Retomada Salvador também poderão fazer o teste para a Covid-19. Além do ingresso, será disponibilizada uma cortesia para realização do exame RT-PCR. A testagem será realizada com hora marcada na véspera do evento (10 de novembro) no estacionamento do Centro de Convenções Salvador em sistema drive-thru. O inscrito receberá o resultado no mesmo dia via aplicativo.

Outras medidas de segurança sanitária também serão adotadas, como o uso obrigatório de máscara, a medição de temperatura e a passagem por tapete sanitário na entrada do evento. Haverá álcool em gel 70% disponível para uso do público nas áreas de circulação. Na área dedicada às palestras, as cadeiras estarão dispostas a cada 1,5 m², garantindo assim o distanciamento social.

Seguindo as tendências do setor em meio à pandemia, não será permitida a distribuição de qualquer material físico, como panfletos ou brindes. Também não está autorizado servir bebidas ou lanches nos espaços dos expositores. O consumo de alimento e bebidas será restrito à área da Praça de Alimentação, que também seguirá os protocolos de segurança vigentes.