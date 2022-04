Exposição 'Dulce, um Pingo de Amor' chega ao Salvador Shopping

Os devotos de Irmã Dulce terão um novo espaço dedicado à religiosa, no Salvador Shopping. O público terá a oportunidade de conhecer as esculturas da face de Irmã Dulce e de Jesus Cristo, que possuem 2,7m de altura em fibra de vidro, com pintura marmorizada, além de 13 telas pintadas com técnica mista em acrílico e detalhes em ouro, e uma escultura do Anjo Bom da Bahia em tamanho real.

A mostra será aberta na sexta-feira (8), às 10h, no Espaço Gourmet – Piso L1 do Salvador Shopping. O evento vai marcar o lançamento dos roteiros da fé católica, na capital, desenvolvidos pela Pastoral do Turismo da Arquidiocese de Salvador, em parceria com a Setur-BA.

Ainda será apresentada uma série de comunicação com cenas que demonstram parte da biografia da Santa Dulce e a geração de todo o processo criativo das peças de arte expostas. Todas as criações são de autoria do artista plástico Félix Sampaio com a curadoria de Fábio Abreu.

A primeira Santa do Brasil foi escolhida como um dos temas que compõe a história da cidade e traduz o jeito de viver do soteropolitanos dentro do Festival Salvador, motivada pela comemoração dos 15 anos do Salvador Shopping e do aniversário da capital baiana, ampliando assim, a importância de manter vivo o legado de amor e serviço da canonizada Santa Dulce dos Pobres.

Campanha de doação

Em parceria com as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), o Salvador Shopping promoverá a divulgação da campanha para arrecadação de recursos, estimulando os seus clientes a fazerem doações. As peças estão distribuídas pelo centro de compras.

É possível contribuir com a ação através de transferência via pix (e-mail) deuslhepague@irmadulce.org.br.