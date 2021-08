Exposição gratuita revela detalhes do corpo humano no Shopping Paralela

Uma nova exposição chega ao Shopping Paralela, em Salvador, na manhã deste sábado (21). Idealizado pela Rede UniFTC, o ‘Corpo em Movimento’ pretende retratar para o público o funcionamento detalhado do corpo humano. O espaço totalmente gratuito estará aberto a partir das 10h.

O nome da exposição é inspirado na intensa atividade do corpo humano, até quando estamos dormindo ele está lá trabalhando. “Mesmo durante o repouso o corpo humano está em movimento, pois existem milhares de processos que acontecem em várias camadas das células que fazem a manutenção correta do organismo”, conta a divulgação da mostra.

Curiosos poderão descobrir, na prática, informações interessantes sobre suas anatomias. “Você sabia que o coração de um homem adulto é do tamanho de um punho fechado e pesa apenas 340g? Ou que uma pessoa adulta tem 206 ossos e mais de 650 músculos? Estas e outras curiosidades são abordadas e demonstradas na exposição.”

A mostra vai exibir modelos anatômicos expondo diversas partes do corpo humano, a exemplo do esqueleto; figuras musculares; órgãos como pulmão, fígado, estômago e intestino; o ouvido externo, médio e interno que compõem o sistema auditivo; e o olho humano. No local, também vhaverá uma impressora 3D da Rede UniFTC, que realiza impressões 3D de peças, moldes para planejamento cirúrgico, próteses e implantes para tratamento.