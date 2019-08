Exposição Peles está em cartaz na Galeria Cañizares

A exposição Peles, dos artistas paulistas Élcio Miazaki, Mariana Whately e Weimar está em cartaz na Galeria Cañizares na Escola de Belas Artes da UFBA. A curadoria é de Yolanda Cipriano. A abertura da exposição acontece nesta segunda (13), às 17.

Os doze trabalhos expostos foram escolhidos e pensados especificamente para a Galeria. Esse tipo de exposição é chamado de obras site specific. A proposta da exposição é estabelecer um diálogo entre o espaço e as obras contemporânea que investigam rastros do passado.

Na produção de Élcio Miazaki, ele reconstrói um contexto por meio de matérias de épocas, principalmente dos anos 70 e 80, quando o Brasil passou pela ditadura militar e redemocratização.

Usando da costura e do bordado e resultando em fotografias, vídeos e instalações, Mariana Whately tem suas obras com base em investigações sobre a identidade, corpo e as relações interpessoais.

As três obras de Weimar são itens escolhidos da instalação Transcurso, composta por cartas, registros de áudios, objetos pessoais, que se baseiam no transcorrer do tempo e faz ponte com o outro a partir de coisas que os aproximem. Peles está em cartaz até o dia 22 de agosto.

Serviço

O quê: Exposição Peles

Onde: Galeria Cañizares (Escola de Belas Artes da UFBA)

Quando: Abertura segunda, dia 13 de agosto, às 17h

Visitação: De segunda a quinta, das 11h às 16h