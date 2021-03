Exposição reúne 322 obras do fotógrafo baiano Mario Cravo Neto em São Paulo

(Mario Cravo Neto/Acervo IMS)

Imagens integram acervo do Instituto Moreira Salles

Mais de 300 obras - entre fotografias, vídeos, desenhos, álbuns, documentos e instalações do artista visual baiano Mario Cravo Neto (1947-2009), integram uma exposição que está sendo montada no Instituto Moreira Salles (IMS), na Avenida Paulista, em São Paulo, e será inaugurada no próximo dia 6. A mostra, que pode ser visitada até 13 de junho, tem curadoria de Luiz Camillo Osorio, professor da PUC-Rio e crítico de arte. “A exposição não seguirá um formato cronológico, mas se propõe a apresentar o processo de desenvolvimento da linguagem e da poética do artista”, explica o curador.



Visitas agendadas

Intitulada Espíritos Sem Nome, a exposição de Cravo Neto reunirá uma seleção de 322 peças das cerca de 100 mil imagens que desde 2015 estão sob a guarda do IMS em regime de comodato. As obras revelam, através de imagens vibrantes, as investigações do fotógrafo sobre temas como religiosidade, natureza, o gesto e o sagrado. Para visitar a mostra, é preciso realizar agendamento prévio no seguinte site www.sympla.com.br/imspaulista.

(Mario Cravo Neto/Acervo IMS)

Cravo Neto no atelier: imagem do acervo do Instituto Moreira Salles

Live

No dia anterior à abertura (5 de março), às 18h, haverá uma live com Osório (curador); Mariana Newlands, assistente de curadoria; Sergio Burgi, coordenador de Fotografia do IMS; e o fotógrafo Christian Cravo, filho de Mario Cravo Neto. O debate online será transmitido ao vivo no YouTube e no Facebook do IMS, com interpretação em Libras. Concebida em parceria com o Instituto Mario Cravo Neto (IMCN) - cuja sede funciona na capital baiana - a exposição focará na produção fotográfica do artista e apresenta as principais séries produzidas ao longo de sua trajetória, entre as décadas de 1960 e 1990.

(Divulgação)

Fotógrafo como o pai, Christian Cravo participa de live sobre a mostra

Catálogo

Em breve, o Intituto Moreira Salles lançará um catálogo da exposição. A publicação apresentará os trabalhos de Mario Cravo Neto exibidos na mostra, uma cronologia do fotógrafo e um texto do curador. O livro traz também um conjunto de críticas sobre a obra do artista, escritas pela fotógrafa Stefania Bril, na década de 1980.

(Divulgação)

Nanda Lebram leva bazar para o mundo virtual

Bazar virtual

Depois de mais de quinze edições presenciais do News by Nanda Lebram – evento que reunia expositores nos segmentos da decoração, moda, gastronomia, artesanato, design, num hotel na capital baiana -, a empresária do ramo de hotelaria, Fernanda Lebram, vai realizar a primeira edição online do bazar, que passa a chamar Nanda News Online. O novo formato do negócio pode ser acompanhado na conta do Instagram @nandanews.popup, onde estarão disponíveis os produtos com entrega para todo o Brasil.



(Divulgação)

Licia Fabio integra a lista do projeto Sobregentes

Sotaques

No próximo dia 29, Salvador completa 472 anos e o projeto SobreGentes (@sobregentes) lança seu oitavo livro, em homenagem à primeira capital do país. A obra, intitulada Sotaques, ressalta a riqueza humana e cultural da capital baiana, através de histórias de personagens que fazem a cidade pulsar. Dentre os personagens de destaque estão o diretor de teatro, Fernando Guerreiro; a empresária e promoter Licia Fabio; e a chef Tereza Paim. "A ideia é reforçar a nossa pluralidade como povo”, resume o editor Dan Maior.

(Foto:Mariana de Paula/Divulgação)

Juliana Ribeiro lança álbum pra celebrar 20 anos de carreira

Viva o Samba I

A cantora Juliana Ribeiro festeja seus 20 anos de carreira com o lançamento do disco Preta Brasileira – Estúdio Vivo, com live-show, no próximo dia 27, no YouTube, dentro do projeto SESC Sonoridades. O álbum da cantora, compositora e pesquisadora, homenageia a mulher contemporânea através de canções autorais, sambas e composições de Gerônimo, Riachão, Roque Ferreira, gravadas pela primeira vez.

Viva o Samba II

A canção autoral Preta Brasileira nasce de uma inspiração da artista após participar do filme Go Brazil Go!, do cineasta norte-americano Spike Lee. A composição aborda o universo da mulher negra contemporânea, suas questões cotidianas, o machismo, o racismo, dentre outros assuntos. “O disco traz as sonoridades da Diáspora Africana, do Nordeste a Cuba, do samba ao jazz”, explica a cantora. A única apresentação do show de lançamento será no dia 27/03, às 20h, no youtube oficial do SESC Bahia: