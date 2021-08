Expressão, sustentabilidade e moda: conheça a mostra visual Novo Homem Preto 

Quem é o novo homem preto? Qual a forma que se expressa e consome moda? Este são questionamentos que o fotógrafo e agitador cultural Uran Rodrigues busca responder através do seu mais novo projeto: “Novo Homem Preto”. A mostra visual que convida nomes da moda baiana contemporânea, como Alex Milany, Natalia Gomes, Adailton Júnior e JP Sena, vem sendo divulgada a todo vapor por meio das redes sociais e já tem planos para expandir o seu alcance nacionalmente.

De acordo com Uran, a ideia do projeto partiu da necessidade de evidenciar as formas de expressão do homem preto contemporâneo através da moda, já que essa possibilidade foi historicamente reprimida pelo preconceito. “A proposta é permitir que marcas locais possam argumentar a visão que elas tem do novo homem preto e sua interação com a sociedade por meio da maneira que ele se veste e se apresenta”, explica Uran. “Além de valorizar as nossas marcas, artistas e estilistas, a ideia é atrair visibilidade e comunicar herança, ancestralidade, sustentabilidade e política”, completa.

Sustentável

Um dos principais eixos do projeto é o incentivo à sustentabilidade nas criações apresentadas pelos estilistas participantes. De acordo com Uran, além da expressão por meio da moda, o consumo consciente também é uma preocupação do novo homem preto. “Foi um ponto fundamental trazer essa responsabilidade ambiental no conceito do projeto, pois temos muito a criar através de técnicas de reaproveitamento e utilizando materiais sustentáveis”, afirma.

Com conteúdo inédito aguardando divulgação, Uran aponta que a mostra seguirá através das redes sociais até setembro e, posteriormente, deve conta com uma nova fase apresentando novos trabalhos. As fotos e vídeos estão disponíveis nas perfis do instagram @uranrodrigues.

Conheça alguns nomes do Novo Homem Preto e seus trabalhos:

À frente da Abanto, Alex Milany buscou apresentar peças com um enquadramento agênero, ou seja, atendendo a homens e mulheres, e seguindo uma proposta versátil, podendo ser utilizadas em diferentes ocasiões. “Se vestir bem tem a ver com se sentir bem. Trouxe para o projeto saias masculinas pois ainda existem poucas marcas que confeccionam esse tipo de peça. Além disso, são peças reguláveis que atendem dos tamanhos P ao G”, apresenta.

Já a Crocheteria de Mainha, liderada pela empreendedora Natalia Gomes, voltou o foco das suas criações para a sustentabilidade. “Nossa proposta foi com esse foco, por isso criamos uma regata em crochê, reaproveitando sobras de material de outras peças. Essa proposta da preocupação do novo homem preto com as formas de consumo converge com a nossa filosofia de trabalho. Por isso estamos tão felizes em integrar o projeto”, afirma.

O artista Elielton Araújo participa do projeto com seus famosos bodychains - acessórios que trazem glam a qualquer look. O baiano começou produzindo as peças e começou a se destacar na cena soteropolitana, conquistando a atenção de nomes como o Afrobapho, coletivo formado por jovens negros LGBT, para o qual já assinou stylist.

O maquiador das estrelas, JP Sena, reconhecido pelo trabalho com músicos famosos, ficou, por sua vez, com o desafio de criar as maquiagens que compõem os looks do projeto. Segundo JP, o exercício da criatividade tem sido uma grande realização profissional. “Trabalhar com Uran é sempre um convite a sair da zona de conforto e essa missão de ‘desconfigurar’ o modelo e transformar a pessoa por completo tem sido um desafio maravilhoso”, diz.

O stylist Adailton Junior, que responde pela marca Areia, enxerga no projeto a oportunidade de se posicionar e evidenciar o preto no poder se expressando livremente com todas as suas vivências e referências. “No Novo Homem Preto temos a chance de desconstruir a ideia de que moda é apenas tendência e mostrar que é, na realidade, tudo aquilo que comunica e levar isso cada vez mais longe, valorizando o nosso povo e nossas comunidades”, comenta.

Créditos:

Fotos @thiagorosariifotografia

Glam @jpsennaoficial

Marcas @crocheteriademainha, @amoareia, @abanto.oficial por @oximilanny, @elieltonarauj

Stylit @alves_ajr

Assistência @iisamoraiss

Apoio @pamelasanoli @diltonrios