Expresso 2222 retoma varanda elétrica com shows para a pipoca

Já era costume passar no edifício Oceania no Carnaval e ver a marca do camarote expresso 2222, que completa 22 anos em 2020. Na folia deste ano, o local mudou para o lado do Barra Center. Quem passar na nova locação vai poder curtir o som da Varanda Elétrica, tanto de fora quanto de dentro do espaço.

A varanda já existiu antes, mas são cerca de 10 anos desde que o espaço foi descontinuado. Agora, ela volta comandada pela cantora Illy, que vai receber convidados todos os dias do camarote.

“A varanda foi uma ideia que eu tive de fazer um show para o lado de fora porque não ia fazer o trio. Brown disse que seria uma varanda elétrica, então. A varanda tem um lineup interessante”, afirmou Flora Gil, que é anfitriã da festa junto com o marido Gilberto Gil.

A ideia é misturar os ritmos da Bahia com o pop e a MPB. “Essa mistura das coisas populares para poder atender esses dois lados, o folião que tá lá fora, que vai ficar na frente do camarote e para quem tá dentro, que a maioria não é nem da Bahia. Para conhecer a nova cena baiana”, comentou Andrea Franco, que fez a curadoria artística do camarote.

Entre os nomes da lineup da varanda elétrica estão A Dama do pagode, Clariana e Nara Couto. Outros artistas vão tocar na pista interna do Camarote, comandada por Ubunto. Dentre eles estão Ministerio Público e Telefunksoul.

Além dos 22 anos do camarote, o Cortejo Afro também completa 22 carnavais em 2020. A coincidência foi um dos motivos para a escolha do bloco como o homenageado da vez.

A homenagem ao Cortejo é uma forma de celebrar os blocos afro de Salvador, afirmou Flora Gil. “Eu tinha que escolher um bloco de pretos da Bahia com raiz africana. Que falasse da negritude, toda a questão da mistura que tem a Bahia”, disse.

Para a organizadora, a homenagem para o Cortejo é importante para as grandes marcas se atentarem aos blocos afro para futuros patrocínios.

O idealizador do Cortejo Afro, o artista plástico e designer Alberto Pitta, acredita que a homenagem é importante para o próprio bloco por ser o reconhecimento do trabalho que o Cortejo tem durante o ano. “O bloco prima pelas instalações artísticas e pelas intervenções estéticas, aqui é uma intervenção estética com a marca e a cara do Cortejo Afro”, afirmou Pitta.

Ainda de acordo com Pitta, essa é uma oportunidade de apresentar o Cortejo Afro para pessoas que não o conhecem. “A ideia de apresentar o bloco para outro público também nos interessa”, afirmou.

O Cortejo afro se apresenta no sábado, dentro do camarote Expresso 2222

Confira a lineup do Expresso 2222:

SEXTA

20h às 21h - Afrocidade abre a Varanda Elétrica

21h à 0h - Illy comanda a Varanda Elétrica e convida Ayana Amorim

0h às 2h - Ubunto na abertura da Pista Elétrica

2h às 3h30 - Tropkillaz

3h30 às 4h - Ubunto

SÁBADO

20h às 21h - Cortejo Afro abre a Varanda Elétrica

21h à 1h - Illy comanda a Varanda Elétrica e convida Majur e Hiran para uma canja

1h às 2h - Lord Breu na abertura da Pista Elétrica

2h às 2h3o - Ubunto

2h30 às 4h Telefunksoul

DOMINGO

20h às 21h - Quabales abre a Varanda Elétrica*

21h à 1h - Illy comanda a Varanda Elétrica e convida Luana Carvalho, MãeAna e Teago (Maglore) para uma canja

1h à 1h30 - Ministereo Público na abertura da Pista Elétrica

1h30 às 4h - Ubunto

*Ainda à confirmar

SEGUNDA

20h à 0h - Illy comanda a Varanda Elétrica e convida Márcia Castro, Nara Couto e Clariana para uma canja

0h às 2h30 Ubunto na abertura da Pista Elétrica

2h30 às 4h - Batekoo

TERÇA

20h à 0h - Illy comanda a Varanda Elétrica e convida Gilsons para uma canja

(Homenagem a Armandinho que passa no trio elétrico por volta das 21h na frente do camarote)

Participação especial na Varanda (com djs soltando as bases) de Nininha Problemática e A Dama do Pagode

0h às 2h - Ubunto na abertura da Pista Elétrica

2h às 4h - Milian Dolla

