Extra abre vagas de emprego em sete estados; veja como se candidatar

A rede de supermercados Extra está com vagas de emprego abertas em sete estados do país. As oportunidades são para diferentes cargos e o número de vagas varia diariamente, à medida em que vão sendo preenchidas. Para se candidatar, interessados devem preencher um formulário neste site.

As vagas são para assessor de vendas, analista de pricing, analista de marketing, nutricionista, analista de recursos humanos, operador conferente, analista de contas a receber, assistente de recursos humanos, operador de loja, operador de caixa e encarregado de caixa. Cada cargo destes tem requisitos diferentes para os candidatos.

Quem for contratado vai receber, além do salário, assistência médica e odontológica, seguro de vida e vale transporte. Os benefícios variam de acordo com o local e cargo.

As vagas no momento estão sendo ofertadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Espírito Santos, Ceará e Sergipe, além do Distrito Federal