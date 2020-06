Extremo-Sul baiano terá medidas restritivas mais duras, anuncia Rui Costa

Os 19 municípios do Extremo-Sul da Bahia terão medidas ainda mais restritivas a partir desta quarta-feira (3) e até a próxima terça-feira (9). O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa durante uma live nas redes sociais, no início da tarde desta terça-feira (2). A ação tem o objetivo de conter o avanço do novo coronavírus na região.

O decreto com a medida será publicado nesta quarta-feira (3) no Diário Oficial. De acordo com o documento, apenas serviços essenciais poderão funcionar. Também estará proibida a circulação de pessoas entre 18h e 5h.

Rui Costa comunicou sobre a decisão após concluir uma reunião com todos os prefeitos e prefeitas da região. "Acertamos que amanhã [3] sairão decretos estadual e municipais, determinando uma ampla restrição até a próxima terça-feira [9], permitindo o funcionamento apenas dos serviços essenciais, a exemplo de agências bancárias, supermercados, farmácias, casas de alimentos para animais e serviços de emergências de saúde", disse o governador.

Ainda de acordo com Rui, durante a live, "na próxima quinta ou sexta-feira, será aberto um hospital de campanha em Teixeira de Freitas, e que o Estado está tratando da abertura de 20 novos leitos de UTI, além dos que já existiam".

O governador ainda aproveitou o momento do anúncio para pedir a cooperação e a compreensão de todos os baianos - principalmente, os que vivem no Extremo-Sul baiano.

"A região que mais preocupa nossa gestão, no que se refere ao avanço do coronavírus, é o Extremo-Sul. Hoje, conversamos sobre a necessária e urgente medida de maior restrição, após constarmos taxas altíssimas, com cidades chegando a 200 casos e crescimentos médios diários de 28%, inclusive Eunápolis, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Itamaraju. Se não tomarmos medidas, poderemos presenciar uma explosão de casos e uma explosão de demanda de UTI de leitos clínicos, que não podemos ofertar. Quero pedir a compreensão de todos da região extremo-sul, pois não podemos ter uma explosão e depois contabilizar um grande número de mortes”, afirmou.

Estarão incluídos no decreto estadual os municípios de Itamaraju, Teixeira de Freitas, Nova Viçosa, Mucuri, Prado, Ibirapuã, Vereda, Itanhém, Medeiros Neto, Alcobaça Lajedão, Caravelas, Eunápolis, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Itapebi, Belmonte, Itabela e Guaratinga.