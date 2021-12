Extremo-Sul da Bahia recebe lote de medicamentos e vacinas contra covid e gripe

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) enviou mais um lote de medicamentos do elenco da atenção básica e vacinas contra o vírus da Influenza para os municípios afetados pelas chuvas no sul e extremo sul da Bahia. Ao todo, mais de R$ 27 mil foram revertidos em kits de medicamentos e entregues para as cidades que estão em estado de alerta. São elas: Alcobaça, Belmonte, Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itamaraju, Jucuruçu, Medeiros Neto, Mucuri, Porto Seguro, Prado, Teixeira de Freitas e Vereda.

A secretária da Saúde do Estado, Tereza Paim destaca a importância da união de esforços para ajudar a região afetada. “Nós enviamos 23 mil doses da vacina contra Influenza A para os municípios que estão sendo vítimas das enchentes e alagamentos. Precisamos unir esforços e continuar trabalham em prol dessas pessoas que foram tão afetadas”, afirma Paim.

Além do auxílio com materiais, insumos e assistência à população, também foram destinados a região testes rápidos, soro antiofídico e hipoclorito.

A força-tarefa do Governo do Estado conta com o auxílio de equipes do Ministério da Saúde, Força Nacional do SUS, Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e Cruz Vermelha.

Equipes em campo

Agentes da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental (Divisa) e da Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde do Estado da Bahia (Suvisa), ambas ligadas à Sesab, estão na região realizando vistorias em hospitais e abrigos montados de forma emergencial. De acordo com o último boletim divulgado pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia, cerca de de 15 mil pessoas ficaram desalojadas e mais de 6 mil desabrigadas na região.