Fã de Anitta, mulher de 55 anos agita público com rebolado durante show; assista

A clássica frase de Anitta “Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje?” ganhou uma nova roupagem neste sábado ( 20) durante um show da cantora . A estrela da vez foi dona Marli Gomes, de 55 anos, que declarou ser fã da artista. No palco, dona Marli agitou o público com seu rebolado.

As duas dançaram "Movimento da Sanfoninha” e o vídeo viralizou nas redes sociais. Uma experiência única, sempre foi meu sonho e ontem consegui realizar. Estou muito feliz e ainda sem acreditar", disse dona Marli ao Gshow.

A mulher mora no Rio de Janeiro há 21 anos e foi ao show junto com a nora Debora Magalhães. Ela tem dois filhos e quatro netos. “Minha família é muito animada, aprendi com eles. Minha bisavó tem 93 anos e sempre foi muito animada. Cresci no meio dessa animação e hoje sou assim, alegre e amo dançar", acrescentou.

"Eu falava muito antes que queria subir no palco, mas nunca passou pela minha cabeça que eu realmente conseguiria e ainda por cima do lado da Anitta, é uma sensação inexplicável."

O convite para subir ao palco partiu da própria cantora. Anitta viu dona Marli arrebentando na plateia e pediu aos seguranças para traze-la: "Eu estava lá na plateia e ela parou na minha frente, me chamou de tia rindo. Pediu para eu subir e para os seguranças me ajudarem."



À reportagem, Debora contou que sua sogra é incrível e tem muita energia: "Se você que conhece a Marli e não acreditou, imagine eu que levei. Deixei na porta do front pedi: 'se comporta', olhei para palco e vi ela rebolando com a Anitta. Minha sogra é a pessoa mais incrível, energia. Se em 5 minutos ela ganhou convite da Gkay, imagina na farofa", brincou.

"Gente, Marli não bebe, é energia pura sim. Uma senhora que já passou por muita coisa e ainda sim sorri, Marli é alegria da casa, a vó predileta dos netos e ela só queria dança com Wesley Safadão. Graças a sua neta que ama Anitta aprendeu 'Envolver' e deu esse ícone."