Fã de música brasileira, Madonna ouve Daniela Mercury no camarim; veja

Fã de música brasileira, a cantora Madonna surprendeu ao publicar um vídeo em seu Instagram em que aparece ouvindo Daniela Mercury. O vídeo, gravado dentro do camarim, mostra Madonna ser maquiada enquanto ouve a baiana cantar 'O que é que a baiana tem?', de Dorival Caymmi.

No Instagram, Daniela republicou o vídeo neste sábado (28) e comemorou. "Já posso dizer que ZEREI 2019, Quyrydaaaasssss! Madonna se maquiando e me ouvindo! Tô des-mai-a-da!", escreveu a baiana.

Os fãs se empolgaram com a publicação. "A Madonna ouvindo a Daniela Mercury simplesmente fechou o meu ano com maestria", escreveu um fã. A apresentadora do canal GNT Didi Wagner, ex-MTV, também vibrou pela cantora. 'Zerou a vida!', escreveu.