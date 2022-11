Fã é enterrado ao som do Chiclete com Banana em Salvador; vídeo

Um vídeo inusitado chamou atenção nas redes sociais essa semana. A cena flagrava um grupo carregando um caixão durante um enterro ao som do Chiclete com Banana, uma das maiores bandas da axé music.

O enterro aconteceu na terça-feira (15), no Cemitério Quinta dos Lázaros, em Salvador. O nome do fã do Chiclete que foi sepultado era Jorge Santos Castro, de 54 anos.

Durante o cortejo, um carro de som acompanhava tocando alguns sucessos do Chiclete, como "Chicleteiro eu, chicleteira ela" e "Não vou chorar".

Veja a cena: