Fã se emociona após bater no fundo do carro de Xanddy; assista

Bater o carro já não é um bom sinal, mas e se o condutor causar um acidente, justamente, com seu ídolo? Esse foi o caso de um motorista que se emocionou ao ver o cantor Xanddy, da banda Harmonia, avaliando o prejuízo que causou, mas sem feridos.

No vídeo, publicado no Instagram do artista, o cantor comentou que precisou descer do seu veículo para observar o que aconteceu. No entanto, ele não contava que um fã tivesse feito o estrago. Ao ver o que tinha rolado, o admirador gritou: "que honra!". Percebendo a situação, Xanddy rebateu brincando: “Que honra bater no fundo do meu carro?”.

Ainda na gravação, feita pela esposa, Carla Perez, o comandante do grupo Harmonia revelou que o fã pediu para tirar uma foto com o artista que, sem pensar duas vezes, atendeu o pedido.