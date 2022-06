Fabiano Soares é demitido após derrota do Vitória para o Botafogo-SP

Fabiano Soares não é mais o técnico do Vitória. A demissão do treinador ocorreu na noite deste domingo (19), após a derrota por 1x0 para o Botafogo-SP, no Barradão, em jogo válido pela 11ª rodada da Série C do Brasileiro.

"Infelizmente as coisas não estão acontecendo como a gente previa. Os resultados não são bons. Nós precisamos tomar alguma ação que mude o caminho do Vitória e, portanto, nós decidimos, junto à diretoria, pelo desligamento do Fabiano Soares", afirmou o executivo de futebol do Vitória, Rodrigo Pastana, em pronunciamento realizado na noite deste domingo (19).

"Agradeço a todos e mais uma vez eu queria pedir desculpas à nossa torcida, que realmente vem contribuindo, apoiando e não merece infelizmente o que nós estamos construindo. Nós precisamos mudar o nosso caminho e vamos tentar através da troca de treinador", continuou o gestor, que não citou possíveis nomes a serem contratados para a continuação do trabalho na Série C.

"Não temos nomes, mas estamos convictos que precisa ser alguém que entenda a gravidade do momento, que entenda a situação que o Vitória está passando".