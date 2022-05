Fabiano Soares nunca repetiu uma escalação do Vitória

Seis jogos. Seis escalações diferentes. O técnico Fabiano Soares ainda não repetiu o time desde que assumiu o Vitória, há 36 dias. Em busca da equipe ideal, ele vem experimentando as peças que tem e rodando o elenco rubro-negro. O único jogador presente em todas as partidas que ele comandou foi o goleiro Lucas Arcanjo. Ao todo, foram 26 atletas utilizados.

O técnico estreou à frente do time na Série C com triunfo em cima do Manaus e, na rodada seguinte, fez duas mudanças diante do Aparecidense. Uma por ordem médica. Alan Santos, machucado, deu lugar a Mateus Moraes, na zaga. A troca no ataque foi por opção. Guilherme Queiroz não rendeu o esperado e deu lugar a Santiago Tréllez.

A luta pelo acesso deu lugar à Copa do Brasil. Dos titulares, o único que não podia ser mantido no time era Sanchéz, porque já havia disputado o torneio pela Portuguesa-RJ. Por conta disso, Iury foi remanejado para a lateral esquerda e Alemão deixou o banco para assumir a lateral direita.

Só que Fabiano Soares fez ainda outras quatro mudanças para enfrentar a equipe cearense. No meio, Eduardo assumiu o lugar de Gabriel Santiago e o ataque foi todo modificado. Daniel Bolt dobrou a lateral e funcionou como um ponta. Roberto e Luidy também ganharam oportunidade. Jefferson Renan, Tréllez e Alisson Santos perderam o posto.

Após a eliminação na Copa do Brasil, o Vitória passou a focar as atenções apenas na Série C. Contra o Botafogo-PB, outras seis alterações. Na defesa, Iury voltou para a lateral direita e Sánchez, já sem impeditivo de entrar em campo, reassumiu a esquerda. Na zaga, no entanto, Marco Antônio perdeu o lugar para Mateus Moraes.

No meio-campo, mudanças consideráveis. João Pedro foi mantido como primeiro volante. Dupla que fez sucesso na conquista do título baiano pelo Atlético de Alagoinhas, Dionísio e Miller tiveram a primeira chance entre os titulares com o treinador. Só Luidy foi mantido no ataque. Depois de ficarem no banco, Alisson Santos e Guilherme Queiroz reapareceram no onze inicial.

A derrota por 1x0 para a equipe paraibana dentro do Barradão fez Fabiano Soares verbalizar publicamente a insatisfação com a postura e apresentação do time. O treinador avisou que faria mudanças. Ou melhor, ainda mais mudanças.

Cumpriu. No jogo seguinte, diante do Confiança, o Vitória foi a campo com nove alterações. Apenas o goleiro Lucas Arcanjo e o meia Dionísio foram mantidos no time. O sacode surtiu efeito, o Leão fez a sua melhor apresentação na Série C e iniciou uma reação no campeonato: 3x0 sem aperto, com um gol de Gabriel Santiago e dois de Rafinha, recém-contratado e estreante entre os titulares na ocasião.

Em time que está ganhando não se mexe, certo? A máxima do futebol não pôde ser colocada em prática por Fabiano Soares, mas dessa vez o técnico só mexeu contra o Campinense no que foi obrigado. Machucados, Alan Santos e Guilherme Lazaroni cederam os lugares a Danilo Cardoso e Sanchéz, respectivamente. De qualquer forma, as alterações já tinham sido feitas no decorrer do jogo contra o Confiança e não comprometeram. A terceira mudança foi no meio-campo. Suspenso, Eduardo ficou fora e o também prata da casa Alan Pedro ganhou a oportunidade.

Com gol de Danilo Cardoso, o Vitória venceu a segunda seguida na Série C, se afastou da zona de rebaixamento e agora briga para entrar no G8. Com 10 pontos, o rubro-negro ocupa o 12º lugar. Adversário da 9ª rodada, o Volta Redonda está uma posição acima, em 11º lugar. Tem a mesma pontuação, mas leva a melhor no saldo de gols (3 contra 1). O jogo será no domingo (5), às 16h, no Barradão, e a tendência é que Fabiano Soares siga o padrão e mude mais uma vez. Após cumprir suspensão, Eduardo está novamente à disposição do treinador.

As escalações do Vitória sob o comando do técnico Fabiano Soares:

Vitória 1x0 Manaus - Série C - Barradão - 30/04

Gol de Marco Antônio

Escalação: Lucas Arcanjo, Iury, Alan Santos (Mateus Moraes), Marco Antônio e Sánchez; João Pedro, Léo Gomes (Dionísio) e Gabriel Santiago (Eduardo); Jefferson Renan (Tréllez), Guilherme Queiroz (Roberto) e Alisson Santos.

Aparecidense 0x0 Vitória - Série C - Aníbal Toledo - 09/05

Escalação: Lucas Arcanjo, Iury, Marco Antônio, Mateus Moraes e Sanchez; João Pedro, Léo Gomes (Dionísio) e Gabriel Santiago (Miller); Jefferson Renan (Roberto), Santiago Tréllez (Guilherme Queiroz) e Alisson Santos (Luidy).

Vitória 0x1 Fortaleza - Copa do Brasil - Barradão - 12/05

Escalação: Lucas Arcanjo, Alemão (Matheus Moraes), Danilo Cardoso, Marco Antônio e Iury; João Pedro, Léo Gomes (Alisson Santos) e Eduardo; Dani Bolt (Alan Pedro), Roberto (Trellez) e Luidy (Gabriel Santiago).

Vitória 0x1 Botafogo-PB - Série C - Barradão - 18/05

Escalação: Lucas Arcanjo, Iury (Daniel Bolt), Danilo Cardoso, Mateus Moraes e Sánchez; João Pedro, Dionísio (Eduardo) e Miller (Roberto); Alisson Santos, Luidy (Thiaguinho) e Guilherme Queiroz (Rafinha).

Vitória 3x0 Confiança - Série C - Barradão - 22/05

Gols de Gabriel Santiago e Rafinha (duas vezes)

Escalação: Lucas Arcanjo, Alemão, Alan Santos (Danilo Cardoso), Marco Antônio e Guilherme Lazaroni (Sánchez); Léo Gomes, Dionísio, Eduardo (João Pedro) e Gabriel Santiago (Tréllez); Rafinha (Alisson Santos) e Roberto.

Campinense 0x1 Vitória - Série C - Amigão - 28/05

Gol de Danilo Cardoso

Escalação: Lucas Arcanjo, Alemão, Danilo Cardoso, Marco Antônio e Sánchez; Léo Gomes, Dionísio (Matheus Morais) e Alan Pedro (Alisson Santos); Gabriel Santiago (Foguinho), Rafinha (Dinei) e Roberto (João Pedro).