Fabio Duarte estará no Alô Alô Convida* dessa quinta-feira (8)

Foto: Divulgação

O empresário e coreógrafo Fabio Duarte será o entrevistado do bate-papo Alô Alô Convida*, promovido pelo site Alô Alô Bahia, desta quinta-feira (8).

A quinta edição do projeto, que tem apresentação do jornalista Pedrinho Figueredo, acontece a partir das 20h, no Instagram @sitealoalobahia. O Alô Alô Convida* já recebeu nomes como ACM Neto, prefeito de Salvador; Astrid Fontenelle, apresentadora e jornalista; Claudia Leitte, cantora; e Sig Bergamin, um dos maiores arquitetos do país.

Há mais de 20 anos no mercado da dança e do entretenimento, Duarte é referência nacional de empreendedorismo, marketing e da música. Sócio fundador de três empresas - Agência Califórnia, California Media House e FitDance -, o baiano de 40 anos já dançou em grupos de dança e compôs o ballet de grandes artistas, como Ivete Sangalo. Hoje, ele é o CEO da FitDance, maior empresa de dança do país.

Nesta semana, inclusive, a FitDance alcançou a marca de 6 bilhões de visualizações em vídeos do YouTube. Com seis anos de existência, a FitDance revolucionou o cenário da dança no Brasil com coreografias que misturam técnica e o que está rolando nas ruas e academias.

"Estou bem feliz. Que marca incrível! São 6 bilhões de sorrisos, de passos, sempre em busca de um futuro melhor. E, pra celebrar isso, eu decidi fazer seis ações sociais. A gente tem o FitDance Change, que é o projeto social da FitDance, com foco em saúde mental e transformação social. Nisso, vamos fazer seis ações sociais ao longo desse mês. Espero que vocês gostem e a gente possa ajudar o máximo de pessoas. Que a gente possa cada vez mais levar felicidade por meio da dança", disse o empresário.

À frente da Agência Califórnia e California Media House, Fabio atraiu como clientes grandes marcas como Google, Youtube, Disney, Ambev e, em trabalhos envolvendo seus negócios, vem revolucionando o mercado.

Além de falar sobre as ações do FitDance Change, Duarte também vai conversar com os seguidores do Alô Alô Bahia sobre as novidades das empresas e também sobre sua carreira. Coloca na agenda!

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia.