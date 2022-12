Fábio Porchat conta que está com covid pela primeira vez: 'Chegou'

O apresentador e humorista Fabio Porchat avisou que pegou covid-19 pela primeira vez. 'Nunca tinha tido covid, olha que inferno. Covid chegou', contou.

Ele comentaria uma das partidas da Copa do Catar na Globoplay, com Tiago Leifert, quando foi diagnosticado.

"Cheguei na Globo, e o Tiago pede, por causa da filha dele, para todo os convidados fazerem um teste rápido. Fiz e deu positivo", disse.

Porchat lembrou que já tomou as quatro doses e que por isso está com sintomas leves, como nariz entupido. Ele disse que os sintomas começaram há cinco dias e que pensou que estava apenas gripado. Por causa do teste positivo, alugou um carro para voltar para o Rio de Janeiro, onde mora.

"Como não podia pegar avião de volta, então aluguei carro e vim dirigindo para voltar para casa, no Rio", disse.

Recentemente, o humorista compartilhou nas redes sociais a viagem que fez ao Catar para assistir a partidas da Copa do Mundo.