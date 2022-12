Fabio Rabin é preso no Catar após ser flagrado embriagado

O humorista Fabio Rabin comentou nas redes sociais que passou por um sufoco no Catar. No Instagram, ele relatou que foi foi chamado e acabou entrando em uma sala com vários policiais. Só conseguiu sair por causa de uma live.

O humorista contou, em outro momento, que estava ajudando uma pessoa, quando foi levado pelos policiais para uma sala e questionaram sobre a bebida alcoólica, mas foi o único a ser levado para o lugar reservado. Fabio comentou que só conseguiu sair vivo da situação devido a live que abriu no Instagram e o policial percebeu que estava sendo gravado.

"Estou feliz que não estou morto. Me trancaram numa sala com esses caras, liguei uma live lá e acho que se não tivesse ligado, eu estava morto. Tem um cara que está lá e eu quase morri, porque tentei ajudar o cara também. Me liberaram e eu falei que ele estava comigo, quase perdi minha vida para tentar ajudar o cara. Desculpa o desespero", disse.

Segundo amigos de Fabio, em conversa ao UOL, o humorista estava completamente embriagado, sem poder andar direito e o estado físico em que o humorista estava, é proibido no Catar, podendo acarretar em seis meses de prisão. O humorista alegou que vai denunciar o caso à embaixada brasileira.