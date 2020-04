Fábrica distribui 94 mil unidades de achocolatado em três cidades baianas

Com o objetivo de contribuir com a população em situação de maior vulnerabilidade, a PepsiCo vai doar 94 mil unidades do achocolatado Toddynho a famílias das cidades de Feira de Santana (onde mantém operação fabril), Santo Antônio de Jesus e Salvador. Trata-se do primeiro lote de doações que a companhia realizará ao estado da Bahia.

"Como líder na produção de alimentos e bebidas, a PepsiCo tem um compromisso com o Brasil. Temos o dever de dar acesso à alimentação àqueles que mais necessitam, principalmente nesse momento em que a sociedade enfrenta os impactos causados pela COVID-19", afirma Alberto Leão, líder da planta PepsiCo em Feira de Santana.

"Sabemos que o cenário exige colaboração, solidariedade e resiliência. Juntos, temos a convicção de que vamos superá-lo, buscando as melhores soluções possíveis", completa o executivo.

(Ilustração: Elano Passos)

