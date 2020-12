Fábrica têxtil renova o reconhecimento por atuação sustentável

Vestindo a sustentabilidade

Indústria têxtil de Salvador reconhecida nos mercados nacional e internacional pelas boas práticas sustentáveis, a Polo Salvador acaba de renovar o Selo Verde - categoria Diamante -, chancelado pela Organização Social de Interesse Público (OSCIP) Ecolmeia, de São Paulo. A certificação socioambiental faz parte de um programa voltado para as organizações brasileiras comprometidas com a sustentabilidade ambiental e valorização humana a partir das atividades desenvolvidas. “Somos a única indústria do país detentora do Selo Diamante”, destaca Hari Hartmann, diretor da Polo Salvador. A empresa coleciona premiações e certificações locais, nacionais e internacionais devido às cerca de 40 ações sustentáveis que aplica tanto nas linhas de produtos quanto no dia a dia dos mais de 50 colaboradores. "Ao renovar a certificação, comprovamos que cumprimos todas as exigências da instituição com louvor e reafirmamos o nosso compromisso diário de contribuir para construção de um mundo melhor”, pontua Hari

Então é Natal

Dificilmente, o Natal de 2020 entrará para a história como um período de sonhos para o varejo. O estrago causado pela pandemia foi grande. Entretanto, há sinais no mercado de que o período pode justamente servir como um marco de que a pior parte da crise causada pela expansão do novo coronavírus ficou para trás. O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), elaborado mensalmente pela CNC e a Fecomércio-BA, registrou 105,3 pontos – crescimento de 6,9% em relação a outubro, a quinta elevação consecutiva e, pela primeira vez desde abril, no patamar de otimismo. De julho para cá, o indicador quase triplicou. O consultor econômico da Fecomércio-BA, Guilherme Dietze, diz que “com a reabertura do comércio e a retomada das vendas, os empresários de Salvador voltaram a criar expectativas”. A grande preocupação agora é de que a nova onda de aumentos de casos leve o poder público a impor novas restrições.

Doceria se reinventa

Para a tradicional doceria baiana Tortarelli, o ano foi de reinvenções e investimentos. Pioneira em vendas online no segmento (desde 2012), a empresa reforçou o e-commerce, que corresponde a 30% das suas vendas, e investiu R$ 200 mil para diversificar os negócios, fazer reformas estruturais e continuar inovando. A sócia-diretora Rose Pires conta que as vendas pelo site e o delivery foram muito importantes na manutenção do negócio. Para os festejos de final de ano, Rose está otimista, com perspectiva de crescer 20% em relação a 2019. A Tortarelli vai produzir mais de 2.500 produtos, entre tortas, bolos, chocotones, outras guloseimas e itens para presentes. A doceria funciona com a colaboração de 68 funcionários nas lojas da Pituba e dos shoppings Salvador e da Bahia.

De casa nova

Comemorando cinco anos de mercado baiano, a Sucré Doces Gourmet está ampliando suas atividades com a inauguração de uma mega loja de 200 metros quadrados na Rua das Hortênsias, Pituba. Com investimentos de quase R$ 300 mil e projeto assinado pela arquiteta Stella Ferreira, o novo espaço permite a expansão da produção que deverá aumentar, neste Natal, entre 10% a 15% com relação às vendas do ano passado. A doceria, com foco no perfil artesanal, ampliou o serviço de Delivery em quase 30% durante a Pandemia.

Chocolate digital

A Kopenhagen está apostando numa ação digital para impulsionar as vendas no Natal deste ano. No sábado, a empresa promove um evento 100% online em suas redes, com presença de atores e formadores de opinião. A expectativa é ter 300 mil telespectadores assistindo e um engajamento de 130 mil pessoas. Para esta comemoração, a marca duplicou o investimento realizado em 2019 e espera 60% mais vendas que no ano anterior. Além disso, com a campanha, a Kopenhagen espera que 5% das vendas seja oriunda do ecommerce e que o site atinja 1 milhão de acessos. A companhia tem a expectativa, também, de aumentar o faturamento em 10% nas vendas de Natal, comparado a 2019, e estima um faturamento de R$ 165 milhões no bimestre.

Promoções

Os shoppings Salvador e Salvador Norte estão apostando numa promoção de Natal solidária. Nas compras acima de um determinado valor, os clientes terão a opção de pagar mais R$ 20 e receberem um brinco como brinde. Parte do valor arrecadado será revertido para instituições sociais que atuam no entorno dos dois shoppings. O Salvador ainda fará uma doação de R$ 100 mil, enquanto o Salvador Norte vai doar 5 toneladas de alimentos. No Shopping Bella Vista, a aposta para estimular as vendas está na oferta de vale-compras diários, em um total de R$ 94 mil. O Bela Vista já investiu mais de R$ 3 milhões em ações relacionadas ao Natal deste ano.

Loja física

A Ludic Brinquedos nasceu durante a pandemia como uma loja virtual com venda exclusiva pelo instagram. Agora, a iniciativa da mãe e empresária Andrea Menegatti vai ganhar sua primeira loja física, inaugurada na próxima segunda (07), no Jardim de Armação. Com um investimento inicial de cerca de R$ 200 mil, vai contar não apenas com sessão de brinquedos, mas também com uma sessão de livros e com o Espaço Ludic, onde as crianças poderão viver experiências lúdicas, sensoriais e psicomotoras.

Mercado

A TIM é uma das empresas com maior longevidade no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da bolsa de valores brasileira, a B3. Pelo 13º ano consecutivo, a empresa segue presente na carteira, que teve sua 16ª edição anunciada nesta quarta-feira (2/12) com 46 ações de 39 empresas que apresentam alto grau de comprometimento com sustentabilidade e governança corporativa. O indicador soma R$ 1,8 trilhão em valores de mercado. Com metas de redução de 70% das emissões indiretas até 2025, o compromisso de ser “carbono neutro” até 2030 e importantes ações focadas em diversidade e inclusão, a TIM integra também, desde setembro, um novo índice de sustentabilidade da B3: o S&P/B3 Brasil ESG.