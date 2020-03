Fabricante doa 120 mil litros de água sanitária para a hospitais públicos

As Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte, fabricantes dos produtos de limpeza Brilux, Even, Sonho entre outras marcas de produtos de limpeza doméstica e higiene pessoal, anunciaram que vão distribuir nesta segunda-feira (30) 120 mil litros de água sanitária Brilux para as secretarias de Saúde dos governos de Pernambuco, Bahia e Ceará.

As doações serão destinadas também às secretarias municipais de Saúde do Recife, de Salvador e Fortaleza, cidades onde a transmissão do vírus já é considerada comunitária. Ao todo serão doados dez caminhões truck, somando um total de 10 mil caixas de produtos.

(Divulgação)

A empresa se responsabilizará pela logística de entrega nas centrais de distribuição de cada órgão. A partir daí, os produtos serão enviados aos hospitais e unidades de saúde. “Este é um momento em que todos devemos nos unir, poder público e iniciativa privada, para evitar a proliferação da doença. Seguimos firmes e confiantes na capacidade de recuperação do nosso povo”, afirma Hisbello de Andrade, diretor presidente da Raymundo da Fonte.

A medida conta com o apoio das empresas Braskem, Alliance, Jaguar, Cobap e Penha, que forneceram os insumos para a fabricação de todo material doado, e visa deter o avanço do novo coronavírus (Covid-19) nos estados.

A água sanitária, que é composta basicamente por o hipoclorito de sódio com cloro ativo e água, é um importante aliado na limpeza e higienização dos ambientes. “A água sanitária promove o rompimento da parede celular do vírus pela ação oxidante do cloro livre presente na composição, o que atesta a eficácia como virucida. O produto age na camada proteica de proteção dos microrganismos e é um agente importante na limpeza”, explica Cristina Campos, coordenadora química da empresa, responsável pela marca Brilux.

Além das 120 mil unidades de água sanitária Brilux, no Recife, onde fica a matriz da indústria, a Raymundo da Fonte também fez doação de produtos de limpeza, como sabonetes líquido e em barra, e álcool gel, para comunidades de maior vulnerabilidade social, como os centros de acolhimento de pessoas em situação de rua, lares de crianças e idosos.

As entidades foram definidas em conjunto com a Anima e a Prefeitura do Recife. Entre os beneficiados estão o Lar do Nenen, a Associação Casa do Amor, os centros de acolhimento a crianças e adolescentes do Recife e diversos abrigos de idosos da cidade. Ao todo, mais de 25 instituições foram beneficiadas.

Em Horizonte, cidade do interior do Ceará, onde a Raymundo da Fonte recentemente inaugurou uma nova unidade fabril, a empresa também se uniu à prefeitura local. Para a cidade, que tem aproximadamente 60 mil habitantes, a Raymundo da Fonte fez doação de produtos de limpeza e higiene pessoal. Essa mesma iniciativa foi realizada junto à Prefeitura de Paulista (PE), onde encontra-se a matriz do Grupo Raymundo da Fonte.

