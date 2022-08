Fábricas na BA são flagradas furtando energia suficiente para abastecer 10 mil casas por um mês

Nesta semana, a Neoenergia Coelba identificou e removeu ligações clandestinas em duas fábricas localizadas em Feira de Santana e Entre Rios. As ações recuperaram cerca de 1 milhão de quilowatt-hora, energia que seria suficiente para abastecer 10 mil residências durante um mês ou toda a cidade de Esplanada por 15 dias.

Em Feira de Santana, a unidade que estava furtando energia era uma fábrica de produção de sacolas plásticas. Para flagrar o estabelecimento, a distribuidora utilizou um sistema de monitoramento e medição fiscal. A tecnologia realiza o acompanhamento do consumo em tempo real, comparando as curvas do medidor da unidade e de uma medição fiscal.

“Nós estamos investindo em sistemas e softwares capazes de identificar possíveis irregularidades nos consumos das unidades, seja ela residencial ou comercial. Essa modernização das suas operações, aliadas à implementação de tecnologias, permite uma maior assertividade em campo”, destacou o gerente de Gestão da Receita da Neoenergia Coelba, Rodrigo Almeida.

No município de Entre Rios, uma fábrica de gelos localizada em Porto de Sauipe foi flagrada com dois desvios de energia em sua unidade. A operação, que foi realizada em parceria com a Polícia Civil, identificou que as ligações clandestinas estavam sendo utilizadas para abastecer as máquinas do local. Os proprietários dos dois estabelecimentos responderão a um inquérito policial.

Estabelecimentos comerciais flagrados com irregularidades no consumo de energia elétrica praticam concorrência desleal.. O furto de energia possibilita ganhos ilícitos ou permite baixar os preços de produtos e serviços para prejudicar concorrentes que trabalham de forma correta.

Crime e denúncias



A distribuidora reforçou que os “gatos” representam riscos para a segurança de quem os realiza e da população. Além disso, o furto de energia prejudica o fornecimento de energia da região, podendo causar problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal. Por isso é importante a denúncia de fraudes e furtos de energia. O apoio da comunidade é essencial para identificar os desvios e acionar a distribuidora. As denúncias são feitas de forma anônima através do telefone 116 ou pelo site da Neoenergia Coelba na parte de Serviços, na aba Denúncia de Irregularidade.