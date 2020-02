Fabrício Boliveira diz que sai mascarado na pipoca: 'Pode me ver e não reconhecer'

Eterno Roberval de Segundo Sol, o ator baiano Fabrício Boliveira marcou presença no camarote Expresso 2222 neste domingo de Carnaval. Antes, ele havia saído no bloco Filhos de Gandhy e quando chegou ao espaço para convidados da família Gil ele ainda vestia a indumentária da instutuição afro-brasileira.

"Estar no Gandhy é estar com meus amigos. Além disso, meu pai saia muito lá e tem essa questão familiar que me atrai", conta ele que saiu no bloco pelo quinto ano seguido em 2020.

Fabrício voltou a morar em Salvador dois anos atrás - antes ele havia passado 13 anos fora. Como bom baiano, o Carnaval é uma festa que ele gosta muito, mas não é a sua preferida.

"Gosto muito do Carnaval. Saio em bloco, em camarote e até na pipoca mascarado. Você pode me ver e não reconhecer. Apesar disso, o São João é uma festa que me interessa mais", sacramenta ele que está de férias após terminar a temporada de uma peça em São Paulo.