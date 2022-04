Faca usada para matar engenheiro na Pituba foi encontrada atrás de vaso sanitário

A faca usada para matar o engenheiro ambiental do Inema Marcello Marcos Gomes da Silva, 58 anos, no Parque Julio César, na Pituba, foi encontrada pela polícia ainda na cena do crime. Ele foi golpeado oito vezes enquanto dormia no apartamento 1804 do Edifício Márcio. O objeto estava escondido atrás do vaso sanitário do apartamento.

"A mãe encontrou o corpo, depois de ligar para ele e para a mulher. Como os dois não atendiam e nem respondiam às mensagens, ela foi até o apartamento e lá encontrou o corpo com oito perfurações. Ela chamou a polícia, que localizou a faca no banheiro, atrás do vaso sanitário", contou um parente de Marcello, no cemitério Campo Santo, na Federação, onde o corpo será enterrado às 16h30 desta quinta-feira.

Marcello era casado havia mais de dez anos com uma mulher, identificada como Ruth, com quem teve um filho de oito anos. Quando o corpo foi encontrado, ela já não estava mais no apartamento. Questionado se não acha estranho o sumiço de Ruth, o parente disse que aguarda o andamento da investigação.

"A gente está aguardando o posicionamento da polícia, mas o que se sabe é que a esposa saiu às 8h de ontem. Deu 'bom dia' ao porteiro e foi com o filho. Até agora ninguém sabe o paradeiro dela", declarou.

Em nota, a Polícia Civil diz que policiais da 16ª Delegacia (Pituba) foram até o apartamento após serem acionados com a informação de um corpo encontrado lá. O crime será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia não fala em nomes de suspeitos.

Moradores relataram que o casal estava brigado, versão confirmada pela família. "O casamento estava conturbado, mas não sabemos o motivo do abalo. Ele era uma pessoa tranquila, tinha o estilo muito erudita. Ouvia jazz, não bebia, gostava ler, cinema, nunca foi de demonstrar ciúmes e vivia pensando no futuro do filho", acrescentou o familiar.