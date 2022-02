Facebook perde usuários ativos diários pela primeira vez em sua história

Ações da Meta, que controla o Facebook, caíram depois que os resultados financeiros e previsões de desempenho mais fraco para os próximos meses foram divulgados pela empresa.

No último trimestre de 2021, mostra o relatório, o Facebook perdeu cerca de 500 mil usuários ativos diários. No período, 1,929 bilhão de pessoas usaram a rede social. O número ainda é alto, mas foi a primeira queda de usuários diários na história do Facebook desde o lançamento, em 2004.

A maior queda de usuários ativos diários aconteceu na África e na América Latina. EUA e Canadá também registraram queda. Já na Europa e na Ásia o número aumentou, mas não o suficiente para compensar.

O número de usuários ativos por mês ficou em 2,91 bilhões no quarto trimestre, sem crescimento comparando com o anterior.

"As pessoas têm muitas escolhas sobre como querem gastar seu tempo e apps como o TikTok estão crescendo muito rapidamente. E é por isso que o nosso foco nos Reels (vídeos curtos do Instagram) é tão importante no longo prazo", diz Zuckerberg.

Após a divulgação dos resultados, as ações da Meta caíram mais de 20% nas negociações de after-market da bolsa de Nova York.

Entre os motivos para previsão abaixo do esperado para os próximos meses é uma alteração feita pela Apple para garantir mais privacidade aos usuários de iOS, o que o Facebook entende que prejudica a publicidade digital.

Com as alterações da Apple, o usuário pode selecionar se permite ou não ter o comportamento on-line monitorado. Quem bloqueia essa opção dificulta que os anunciantes conheçam mais do mercado, afirma o Facebook. A opção de não compartilhar seus dados permite maior controle do usuário em relação à privacidade, defende a Apple.

A receita no primeiro trimestre de 2022 deve ficar em US$ 27 bilhões a US$ 29 bilhões, estimou o Facebook. A expectativa era de faturamento de cerca de US$ 30,15 bilhões.