Facebook planeja mudar de nome na próxima semana, diz portal

O Facebook está preparando uma grande mudança que inclui uma mudança de nome, informou reportagem do portal The Verge, especializado em tecnologia. A expectativa é que na semana que vem o CEO Mark Zuckerberg anuncie o novo nome da companhia, durante o evento Connect.

De acordo com uma fonte, o novo nome da empresa deve ser apresentado no dia 28 de outubro. A rede social homônima não deve sofrer alteração de nome por enquanto.

A mudança pode ter ligação com uma mudança de rumos do Facebook, que agora quer investir no metaverso - um ambiente virtual coletivo. O metaverso lembra a realidade virtual, mas segundo especialistas vai além, porque permitiria que o usuário entrasse em um universo virtual mais amplo, conectado a todo tipo de ambiente digital.

Outro fator por trás da mudança podem ser as polêmicas envolvendo o Facebook. Uma ex-gerente de produto da empresa prestou depoimento no Senado dos EUA afirmando que a companhia não protege seus usuários em nome do lucro. A ideia seria ter um novo começo, longe dos escândalos recorrentes.

Não se sabe que outras alterações a estrutura da empresa pode ter. O Facebook não comentou o assunto.

A estratégia de mudança de nome não é nova. Em 2015, o Google passou por uma reorganização em que a Alphabet passou a ser o nome do conglomerado, que hoje inclui também Android, Youtube, Calico, Waymo, Google X, Deep Mind e outras empresas.