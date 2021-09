Fachin nega pedido de habeas corpus para Zé Trovão

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou, nesta sexta (10), um pedido de habeas corpus para o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão. Um dos líderes do movimento que paralisou rodovias do país nesta semana, Zé Trovão é alvo de um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele foi localizado no México, mas ainda está foragido e não foi preso.

Leia mais: Quem é Zé Trovão, líder caminhoneiro foragido que foi localizado no México



O pedido de habeas corpus foi apresentado pelos deputados Vitor Hugo (PSL-GO) e Carla Zambelli (PSL-SP). Na decisão, Fachin diz que não concedeu o habeas corpus porque a via eleita não é adequada”, e o pedido é “manifestamente incabível”. A decisão foi curta e teve apenas duas páginas.



O pedido dos deputados era para que Zé Trovão tenha o benefício de aguardar o fim do processo em liberdade, segundo eles, “porque não há mais o eventual risco de cometimento de novos crimes por parte do paciente, uma vez que o feriado de 7 de Setembro inclusive já passou e transcorreu dentro da normalidade democrática.”