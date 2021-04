Faculdade Baiana de Direito e Gestão oferece bolsas de 100% para alunos negros

A Faculdade Baiana de Direito e Gestão está oferecendo quatro bolsas de 100% para estudantes negros. Podem concorrer às vagas alunos autodeclarados pretos e pardos que tenham cursado ensino médio em escola pública ou com bolsa integral em escola particular.

O candidato irá passar por uma pré-seleção, que consiste em três etapas: preenchimento do formulário, envio do desafio escrito e a entrevista. Se for aprovado em todas as fases da seleção prévia, será selecionado para realizar de forma gratuita o vestibular 2021.2 da Faculdade Baiana de Direito e Gestão. Mais informações estão disponíveis no edital.

As bolsas fazem parte do Programa de Seleção de Bolsas Étnico-Raciais, em parceria com a sua empresa júnior Alfa Consultoria Jurídica e com o projeto Akane. A intenção, segundo a instituição, é dar oportunidade para o jovem negro ingressar em um curso superior de qualidade, contribuindo com a formação de cidadãos criticos e ativos na sua comunidade.