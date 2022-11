Faculdade e streaming oferecem assinatura gratuita para baianos que farão Enem

Os 3,3 milhões de estudantes de todo o Brasil que prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos próximos dias 13 e 20 de novembro, terão acesso gratuito ao plano Amazon Music Unlimited do serviço de streaming. A ação faz parte de uma parceria com a plataforma de streaming, a instituição de ensino superior Anhanguera e a edtech Stoodi, cursinho preparatório para o Enem e pré-vestibular 100% online, pertencentes a holding Cogna Educação.

A ação oferece quatro meses gratuitos para uso do serviço. Para ter acesso à oportunidade, os estudantes devem se cadastrar no site e preencher informações como nome, idade e escolaridade para garantir o benefício. A gratuidade vale para usuários novos, por quatro meses após o primeiro acesso, que deve ser realizado até dia 20 de novembro.

“Por meio da parceria, a Anhanguera segue atuando para democratizar o acesso à educação em todo Brasil, e incentivando que os jovens conquistem o sonhado diploma. Para apoiar os candidatos, que serão os nossos profissionais do futuro, nessa reta final para Enem os vestibulandos poderão ter momentos de relaxamento, ouvindo músicas e episódios de seus podcasts preferidos, já que descansar com qualidade é uma das recomendações dos especialistas a estudantes que prestarão o exame”, comenta Pedro Ferraz, Sócio e Diretor Comercial da Cogna, detentora da Anhanguera.

Os alunos que se cadastrarem vão ter acesso a mais de 100 milhões de músicas em HD, sem anúncios, e poderão ouvir todo conteúdo offline também. Além disso, poderão aproveitar diversos podcasts, entre eles o Faz Direito, sobre temáticas da área jurídica, o Academia Tech, para quem quer se capacitar e trabalhar com tecnologia, ambos da Anhanguera; e o StoodiCast, que traz conteúdos da edtech, que prepara você para o Enem e principais vestibulares do Brasil.

O Enem é a principal porta de entrada dos brasileiros às universidades. A primeira prova do Enem deste ano, que acontece no dia 13 de novembro, terá 40 questões de Língua Portuguesa, 5 de língua estrangeira (inglês ou espanhol), 45 questões de Ciências Humanas e redação. Na segunda etapa, que ocorre no domingo, 20 de novembro, serão abordadas 45 questões de Matemática e 45 perguntas de Ciências da Natureza.

Serviço:

Cadastro gratuito pelo site https://lp.anhanguera.com/promoamazon/ até o dia 20 de novembro para ganhar o benefício por 4 meses.