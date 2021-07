Faculdade oferece atendimentos gratuitos de fisioterapia em Itabuna

Os moradores de Itabuna e região contam com serviços gratuitos da Clínica-Escola de Fisioterapia da Unime. Localizada no Campus I, no bairro Lomanto Júnior, a clínica funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, para consultas de neurologia, fisioterapia dermatofuncional, pediatria, cardiorrespiratório, ortopedia e atendimentos de Saúde Coletiva, onde os cuidados aos idosos são realizados em suas próprias residências, abrigos ou albergues.



De acordo com a coordenadora do curso de Fisioterapia da Unime Itabuna, Marcela Martins, o atendimento na clínica está sendo realizado com hora marcada, seguindo todos os protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS).



A unidade ainda prevê para o próximo semestre, a implantação do projeto de reabilitação para pacientes que ficaram com sequelas da Covid-19, com um espaço exclusivo para atendimento cardiorrespiratório.



Serviço

O quê: Clínica-Escola de Fisioterapia da Unime Itabuna

Quando: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Onde: Campus I da Unime Itabuna, localizado na Avenida José Soares Pinheiro, 1600, bairro Lomanto Júnior

Contato para agendamento: (73) 3215-1704

Quanto: Gratuito