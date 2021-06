Faculdade oferece cursos gratuitos em diversas áreas em Feira de Santana

A Faculdades Pitágoras de Feira de Santana e Serrinha tem inscrições abertas para cursos de extensão gratuitos nas áreas de enfermagem, engenharia civil, nutrição e pedagogia. As aulas serão realizadas de forma presencial, entre 08 e 11 de junho, e terão duas horas de duração, das 18h às 20h. As inscrições podem ser realizadas através do link https://forms.gle/tFHYzdH4LwDE1X7NA



Os cursos são voltados para quem precisa se aperfeiçoar, garantir a certificação e ocupar vagas no mercado de trabalho. As atividades serão realizadas na Pitágoras de Feira de Santana, localizada na Avenida José Falcão. Apesar de presenciais, as aulas seguirão todas as regras recomendadas pela Organização Mundial da Saúde.



Confira abaixo a programação das aulas:



Enfermagem

08/06: Cuidados de Enfermagem na Prática de Curativos;

09/06: Atuação da Enfermagem em Home Care;

10/06: Atuação da Enfermagem na Atenção Integral à Saúde do Idoso.



Engenharia Civil

08/06 - Curso prático de Tecnologia dos Materiais: Ensaios e Determinações baseados na ABNT;

10/06 - Estruturas Pré-Fabricadas.



Nutrição

09/06 - Minicurso para produção geleias e compotas artesanais;



Pedagogia

11/06 – Alfabetizar ou LETRAR: o que diz a BNCC?



Serviço

O que: Cursos de Extensão gratuitos das Pitágoras de Feira de Santana e Serrinha

Quando: Inscrições de 1º a 11 de junho, aulas de 08 a 11 de junho, das 18h às 20h

Onde: Pitágoras de Feira de Santana, localizada na Avenida José Falcão, nº 1283, ao lado do Atakarejo

Inscrições através do link: https://forms.gle/tFHYzdH4LwDE1X7NA

Quanto: Gratuito