Faculdade oferece tratamento gratuito para crianças e adolescentes com incontinência urinária

Dados da Sociedade Brasileira de Urologia indicam que 15% das crianças com cinco anos de idade ou mais sofrem com determinado tipo de perda de xixi involuntária. Março é o mês de conscientização sobre essa condição que gera inúmeros prejuízos, tais como bloqueios no processo de socialização e dificuldades na vivência escolar. A boa notícia é que o problema tem cura e o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS.

Em Salvador, o serviço de diagnóstico, suporte e tratamento para diversas disfunções miccionais em crianças e adolescentes, entre 06 e 17 anos de idade, é oferecido pelo Centro de Distúrbios Miccionais na Infância (CEDIMI), localizado no Ambulatório Docente-Assistencial da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, no bairro de Brotas. Para agendar uma consulta, o responsável deve entrar em contato pelo número de telefone (71) 3276-8281 ou comparecer ao Centro nas quartas-feiras, a partir das 13h.

O CEDIMI atua no acompanhamento e tratamento de diversos distúrbios miccionais e conta com equipe multidisciplinar composta de urologista, fisioterapeuta, enfermeiras, nutricionista e psicóloga. Além do cuidado com as crianças, o CEDIME oferece atenção especial aos pais, orientando-os sobre como agir diante do problema do xixi na roupa e de outros distúrbios miccionais.

Serviço: diagnóstico e tratamento gratuito para distúrbios miccionais

Endereço: Av. Dom João VI, 275 – Brotas – Salvador – BA

Agendamento de consultas: (71) 3276-8281