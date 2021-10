Faculdade Pitágoras oferece bolsas de estudos para curso de Medicina; veja critérios para concorrer

A Pitágoras Eunápolis está disponibilizando vagas para o curso de medicina com bolsas de estudos de até 100%. As inscrições estão abertas até o dia 29 de novembro, por meio do edital no site Consultec. Serão consideradas as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para avaliação dos candidatos.

Para concorrer, o estudante deve ser aprovado no processo seletivo e preencher aos seguintes critérios:

Ter concluído o ensino médio em escola pública;

Renda familiar de até um salário mínimo e meio;

Ter realizado uma das provas do Enem a partir de 2017

Ao todo, seis bolsas estão disponíveis. Cinco são integrais e uma parcial, com desconto de 50%, benefício válido até o final da graduação. Entre as bolsas integrais, duas serão obrigatoriamente destinadas a moradores de Eunápolis e cidades da microrregião: Porto Seguro, Cabrália, Itabela, Itapebi, Itagimirim e Guaratinga.

O resultado será divulgado no dia 6 de dezembro e as matrículas ocorrem entre e 7 e 12 do mesmo mês. Os matriculados iniciam as aulas no período letivo de 2022.1

Serviço:

Bolsas de estudos | Curso de Medicina

Período de Inscrições: 04/10 a 29/11

Link: https://www.aietec.com.br/inscbd/2005insc/main_concurso.php?id_concurso=317030&aba=inscricao&https=1

Resultado: 06/12