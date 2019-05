Faculdade tem 500 vagas em cursos gratuitos

Uma ótima notícia para os moradores do município de Bom Jesus da Lapa: a Faculdade Pitágoras promove durante toda a semana que vem oficinas gratuitas de capacitação. São 500 vagas disponíveis para os cursos de Matemática Básica, Instrumental e Financeira, Oratória, Excel Básico e Avançado, Educação Financeira, Liderança Empresarial, Word e Internet para Iniciantes e Direito do Consumidor. Para se inscrever, é necessário preencher um formulário disponível no link http://twixar.me/vWbn. São oferecidas 50 vagas para cada curso.

Certsys contrata 31

A empresa de tecnologia Certsys anuncia 31 vagas de emprego. Há oportunidades nas áreas comercial, de desenvolvimento e de operações. Ainda em 2019, a companhia ampliará o número de contratações, criando 100 novas vagas.Para se candidatar às vagas, basta acessar jobs.kenoby.com/certsys/ e enviar o currículo.