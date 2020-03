Faculdades convocam alunos de Medicina na Bahia para atuar contra coronavírus

Estudantes de Medicina da Bahia, que estejam cursando o 5º ou 6º ano, estão sendo convocados para uma força-tarefa contra o novo coronavírus. A proposta do plano de ação é criar uma central de saúde, via web-telefônica, para atuar na triagem de casos de suspeita de Codiv-19 e orientar a população de Salvador no combate à doença.

A iniciativa será coordenada por equipes da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Universidade Federal da Bahia (Ufba), e contará com a colaboração de universidades públicas e privadas do estado, como a Faculdade Baiana de Medicina, Universidade Do Estado Da Bahia (Uneb), Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e UniFTC. Haverá ainda integração com as secretarias de Saúde dos municípios baianos

Com ligações gratuitas, o projeto terá dureção prevista de até quatro meses e tem como objetivo reduzir o deslocamento desnecessário de pessoas que suspeitam estar com Codiv-19 para unidades de atendimento de saúde, o que deve reduzir a possibilidade de contaminação com outras pessoas. A expectativa é que ocorram 1.440 atendimentos por dia.

Os alunos que prestarão atendimento atuarão em três turnos de quatro horas, durante 12 horas por dia, e farão serviços de triagem para classificar os casos, indicar a gravidade e fazer as orientações necessárias. Os casos mais graves serão encaminhados para unidades de saúde ne receberão atendimento presencial de profissionais da área



Todo o projeto será supervisionado por residentes ou médicos. Para participar, é necessário preencher um formulário e cumprir os requisitos de ser estudante de Medicina, estar o 5º ou 6º ano do curso, ter disponibilidade para atuar por quatro horas diárias e estar vinculado a uma instituição de ensino.

Todos os selecionados para o trabalho voluntário passarão por treinamento orientado por médicos professores da Ufba e Fiocruz. Cada grupo de atendimento será formado por um supervisor médico e 20 estudantes.



Clique aqui para acessar o link para inscrição.



Coronavírus na Bahia

Até as 15h desta quinta-feira (19), a Bahia tinha registrado 27 confirmados de coronavírus. De acordo com boletim emitido pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), desde janeiro, a Bahia registrou 747 casos notificados com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus, sendo 28 confirmados. São 17 em Salvador (9), cinco em Feira de Santana, cinco em Porto Seguro e um em Prado. Outros 335 aguardam análise laboratorial e os demais foram descartados. No total, 46 municípios fizeram notificação.

***

O CORREIO entende a preocupação diante da pandemia do novo coronavírus e que a necessidade de informação profissional nesse momento é vital para ajudar a população. Por isso, desde o dia 16 de março, decidimos abrir o conteúdo das reportagens relacionadas à pandemia também para não assinantes. O CORREIO está fazendo um serviço de excelência para te manter a par de todos os últimos acontecimentos com notícias bem apuradas da Bahia, Brasil e Mundo. Colabore para que isso continue sendo feito da melhor forma possível. Assine o jornal.