Faeb promove encontros com pré-candidatos ao governo da Bahia

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb) promove uma rodada de encontros com três principais pré-candidatos ao governo da Bahia. O evento Agro em Pauta começa no dia 24, na sede da entidade, no bairro do Comércio.

O primeiro a participar do evento é o pré-candidato pelo União Brasil, ACM Neto. O evento vai reuniar produtores rurais de várias regiões do estado, autoridades e profissionais da imprensa. Durante o evento, o presidente da Faeb, Humberto Miranda, vai apresentar o balanço do setor agropecuário e as perspectivas de crescimento para o próximo ciclo.

Na segunda edição do evento, no dia 17 de junho, será a vez do pré-candidato pelo Partido Liberal, João Roma. O encerramento será com o pré-candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, em data a ser definida.