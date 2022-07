Falcão intervém e diz que Luva não vai pagar 30% do que receber a Allan Jesus

Após a Justiça decidir que Luva de Pedreiro repasse 30% do que receber ao ex-empresário Allan Jesus, o novo gestor da carreira do baiano, o ex-jogador Falcão, disse que isso não vai acontecer. Ao colunista Leo Dias, Falcão afirmou que Allan só terá direito à sua parte dos contratos de quando ainda gerenciava a carreira do influencer.

“Ele tem os direitos sobre os contratos fechados, até acho justo, direito dele, desde que o menino também receba o que é de direito dele. Mas, como eu falei, sobre o direito das operações feitas. Daqui pra frente, as operações já não serão mais dele, automaticamente ele passa a não ter direitos”, comentou Falcão.

Segundo a liminar, Luva terá que repassar 30% do faturamento de novos contratos para Allan, até chegar aos R$ 5,2 milhões, valor da rescisão contratual entre Iran e ele.

Na visão de Falcão, tudo será resolvido na Justiça. O ex-jogador também afirma que é contra qualquer tipo de ataque ao ex-empresário e sua família: “O que é dele tem que ser dele por justiça, o caso dele com o Iran vai ser resolvido. E nós chegamos a partir de agora, qualquer problema, muito pelo contrário, a gente é contra as pessoas atacarem ele e a família dele, do ex-empresário.”