Falha em fornecimento de energia causa apagão no Shopping Bela Vista

Uma falha de fornecimento de energia levou a um apagão no Shopping Bela Vista nesta sexta-feira (23) por volta das 11h30.

Segundo o estabelecimento, o local tem sistema de gestão de energia e consumo computadorizado e foram detectadas falhas no fornecimento de energia vindo da Coelba.

Algumas oscilações de energia foram registradas pelo sistema. Uma equipe da Coelba já está no local para resolver o problema.

O shopping informou em nota que continua funcionando e com as lojas abertas, com uso de geradores de energia em funcionamento nas áreas comuns.