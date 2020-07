Falha em sistema faz Bahia registrar 6,4 mil novos casos de covid-19 em 24h

A instabilidade e lentidão no sistema e-SUS VE do Ministério da Saúde, que vem ocorrendo desde o último sábado (18), impossibilitou que os municípios baianos registrassem em tempo oportuno, os casos ambulatoriais de covid-19.

A informação foi divulgada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) no final da tarde desta quarta-feira (22), quando o acúmulo de registros marcou 6.401 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +5%).

O número alto veio, segundo a Sesab, com a retomada do sistema nesta quarta, quando ocorreu o lançamento dos casos acumulados, gerando um crescimento que não representa a realidade das últimas 24 horas.

Apesar disso, o número de novos óbitos marca uma quantidade semelhante à dos últimos dias: 52 óbitos (+1,8%) nas últimas 24h, com 4.042 consideradas curadas no mesmo período (+3,6%).

Casos e mortes

Dos 133.245 casos confirmados desde o início da pandemia, 116.246 já são considerados curados, 14.011 encontram-se ativos e 2.988 tiveram óbito confirmado de covid-19.

Os casos confirmados ocorreram em 407 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (37,67%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Gandu (3.283,65), Itajuípe (2.776,83), Ipiaú (2.352,15), Dário Meira (2.268,91) e Aurelino Leal (2.150,72).

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 276.316 casos descartados e 76.944 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta quarta-feira (22).

Na Bahia, 13.238 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui.