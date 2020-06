Falha em sistema faz Bahia registrar 'apenas' 650 casos de covid-19 em 24h

Segundo boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), na tarde desta quinta-feira (18), uma falha na plataforma e-Sus, do Ministério da Saúde, causou uma queda nas notificações oficiais da covid-19 em todo o Brasil. Por isso, nas últimas 24 horas, a Bahia registrou “apenas” 650 novos casos da doença.

O número é considerado baixo em comparação aos dados divulgados no final da tarde de quarta (17) e terça-feira (16), quando foram contabilizados 1.720 e 1.587 novos casos, respectivamente.

O estado agora chegou a 41.577 casos confirmados do novo coronavírus, com 41 óbitos e 465 curados nas últimas 24 horas. O total de mortes é de 1.263 desde o início da pandemia. Na Bahia, 5.730 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

Mesmo com a subnotificação, a Bahia apresenta um crescimento de 1.6% de casos novos, 3.4% na quantidade de óbitos e 2.6% de pacientes curados. Dos 357 municípios atingidos pelo vírus, Salvador ainda lidera como a cidade com o maior número de contaminados, com 22.634 (54,44%).

Os municípios com maiores coeficientes de incidência por 1.000.000 de habitantes Ipiaú (11.095,85), Itajuípe (9.955,59), Uruçuca (9.747,06), São José da Vitória (8.661,83) e Salvador (7.634,18).

No boletim epidemiológico, ainda é possível contabilizar 80.953 casos descartados e 91.138 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta quinta-feira (18).

Taxa de ocupação

Na Bahia, dos 2.116 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para coronavírus, 1.244 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 59%

No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 868 leitos exclusivos para o coronavírus, 650 possuem pacientes internados - o que representa uma taxa de ocupação de 75%.

Óbitos

1223º óbito – mulher, 35 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes, data de admissão não informada, veio a óbito dia 07/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1224º óbito – homem, 96 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, foi internado dia 05/06 e veio a óbito dia 11/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1225º óbito – homem, 72 anos, residente em Feira de Santana, portador de doença renal crônica, foi internado no dia 21/05 e veio a óbito dia 16/06, em unidade da rede pública, em Feira de Santana;

1226º óbito – homem, 86 anos, residente em Ipiaú, sem comorbidades, foi internado dia 15/06 e veio a óbito dia 16/06, em unidade da rede pública, em Vitória da Conquista;

1227º óbito – mulher, 46 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, foi internada dia 13/05 e veio a óbito dia 04/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1228º óbito – mulher, 38 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, foi internada dia 19/05 e veio a óbito dia 23/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

1229º óbito – mulher, 74 anos, residente em Itabuna, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 20/05 e veio a óbito dia 22/05, em unidade da rede pública, em Itabuna;

1230º óbito – homem, 72 anos, residente em Salvador, portador de diabetes e demências, incluindo Alzheimer, foi internado dia 07/06 e veio a óbito dia 08/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1231º óbito – homem, 58 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, foi internado dia 12/05 e veio a óbito dia 02/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1232º óbito – homem, 76 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 03/06 e veio a óbito dia 10/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1233º óbito – mulher, 41 anos, residente em Simões Filho, sem comorbidades, foi internada dia 05/06 e veio a óbito dia 09/06, em unidade da rede pública, em Camaçari;

1234º óbito – homem, 43 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, foi internado dia 03/06 e veio a óbito dia 10/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1235º óbito – mulher, 69 anos, residente em Candeias, sem informação de comorbidades, data de internação não informada, veio a óbito dia 08/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1236º óbito – homem, 93 anos, residente em Itaberaba, sem comorbidades, foi internado dia 04/06 e veio a óbito dia 12/06, em unidade da rede pública;

1237º óbito – mulher, 44 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de internação não informada, veio a óbito dia 05/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1238º óbito – mulher, 65 anos, residente em Dias D’Ávila, sem comorbidades, foi internada dia 06/06 e veio a óbito dia 07/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1239º óbito – homem, 97 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, foi internado dia 13/05 e veio óbito dia 07/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1240º óbito – mulher, 93 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, foi internada dia 23/04 e veio a óbito dia 29/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

1241º óbito – homem, 65 anos, residente em Salvador, portador de diabetes e doenças autoimunes, data de admissão não informada, veio a óbito dia 06/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1242º óbito – mulher, 53 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 04/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1243º óbito – homem, 52 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 30/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

1244º óbito – mulher, 63 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 05/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1245º óbito – mulher, 68 anos, residente em Rui Barbosa, sem comorbidades, foi internada dia 14/06 e veio a óbito dia 16/06, em unidade da rede filantrópica, em Rui Barbosa;

1246º óbito – mulher, 90 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 08/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1247º óbito – homem, 81 anos, residente em Salvador, portador de doença cardiovascular e doença renal crônica, foi internado dia 05/06 e veio a óbito dia 10/06, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

1248º óbito – homem, 38 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, foi internado dia 07/06 e veio a óbito dia 13/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1249º óbito – homem, 64 anos, residente em Santo Amaro, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 29/05, em unidade da rede pública, em Feira de Santana;

1250º óbito – homem, 49 anos, residente em Salvador, portador de diabetes, foi internado dia 14/05 e veio a óbito dia 04/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1251º óbito – homem, 27 anos, residente em Mata de São João, portador de neoplasias, doenças genéticas e imunodeficiência. Internado dia 19/05, veio a óbito dia 12/06, em hospital público federal, em Salvador;

1252º óbito – mulher, 60 anos, residente em Salvador, sem informações acerca de comorbidades. Internada dia 30/05, veio a óbito dia 08/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1253º óbito – homem, 82 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, doença respiratória crônica e doença renal crônica. Internado dia 26/05, veio a óbito dia 16/06, em hospital da rede particular, em Salvador;

1254º óbito – homem, 66 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial. Sem informação acerca da data de internação, veio a óbito dia 28/05, em hospital da rede pública, em Salvador;

1255º óbito – homem, 85 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Internado dia 23/05, veio a óbito dia 28/05, em hospital da rede pública, em Salvador;

1256º óbito – mulher, 90 anos, residente em Simões Filho, portadora de doença cardiovascular. Internada dia 08/06, veio a óbito dia 13/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1257º óbito – mulher, 72 anos, residente em Feira de Santana, portadora de hipertensão arterial, diabetes mellitus e obesidade. Internada dia 06/06, veio a óbito dia 17/06, em hospital da rede pública, em Feira de Santana;

1258º óbito – homem, 68 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial. Internado dia 01/06, veio a óbito dia 09/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1259º óbito – homem, 51 anos, residente em Teixeira de Freitas, portador de hipertensão arterial. Sem informações acerca da data de internação, veio a óbito dia 13/06, em unidade pública de saúde, em Teixeira de Freitas;

1260º óbito – homem, 80 anos, residente em Salvador, sem informações acerca de comorbidade. Internado dia 09/06, veio a óbito dia 11/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1261º óbito – homem, 97 anos, residente em Itabuna, sem informações acerca de comorbidade. Veio a óbito em domicílio, no dia 12/06, em Itabuna;

1262º óbito – mulher, 83 anos, residente em Terra Nova, portadora de hipertensão arterial, diabetes mellitus e doença renal crônica. Internada dia 20/05, veio a óbito dia 25/05, em hospital da rede pública, em Salvador;

1263º óbito – homem, 69 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial. Internado dia 31/05, veio a óbito dia 02/06, em hospital da rede pública, em Salvador.