Falha no iFood expõe dados de clientes no Brasil por meia hora

Diversos usuários brasileiros do iFood, serviço de entrega de comidas, relataram bugs no aplicativo e exposição de dados de outros usuários na manhã desta sexta-feira (19). De acordo com algumas postagens, feitas principalmente no Twitter, o serviço enfrentou problemas na aba de pedidos.

Houve casos em que foram exibidas compras não efetuadas e endereços desconhecidos, o que assustou muitos internautas. Muitos correram para retirar dados sensíveis da plataforma, a exemplo do número de cartão de crédito ou débito cadastrados.

Em nota, o iFood admitiu a falha, mas informou que os dados dos usuários não foram comprometidos. Segundo eles, o problema ocorreu por conta de uma atualização e que, durante 30 minutos, "o sistema exibiu dados pessoais dos usuários de maneira aleatória".

Houve relatos de que era possível visualizar informações de pedidos em andamento e até realizados em outros estados. Segundo o site Olhar Digital, alguns usuários ainda estavam recebendo mensagens de restaurantes e entregadores para falar sobre pedidos que não tinham feito.

Alguns usuários disseram que conseguiam visualizar informações pessoais de outras contas, porém, o iFood disse que o problema não permitia que "clientes fizessem pedidos por outras pessoas ou acessassem contas de terceiros".

O assessoria do aplicativo informou ainda que "os meios de pagamento (cartões de crédito) ficam gravados apenas nos dispositivos dos próprios usuários, e não são armazenados nos bancos de dados da plataforma. Dessa forma, os dados referentes a esses cartões não sofreram qualquer vazamento".

A empresa informou que, como medida de precaução, deslogou os usuários impactados pelo problema, o que fez com que ficassem impossibilitados de usar o serviço durante meia hora. O iFood ainda declarou que a situação está normalizada e que os "usuários impactados estão sendo comunicados do ocorrido".