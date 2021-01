Falsa cabeleireira é presa com mais de mil comprimidos de ecstasy em Salvador

Uma falsa cabeleireira foi presa na noite desta sexta-feira (29) no bairro do Arraial do Retira, em Salvador. Na bolsa da mulher, a polícia encontrou uma quantidade significativa de drogas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, agentes das Rondas Especiais (Rondesp) decidiram parar um carro cujo motorista presta serviços de transporte de passageiros por aplicativo. A mulher, que era passageira do veículo, ficou muito nervosa com a abordagem, o que gerou desconfiança nos policiais.

Ao ser abordada, a mulher disse que trabalhava em um salão e carregava cosméticos. Ao revistas a bolsa, os policiais encontraram 1.045 comprimidos de ecstasy. Após o flagrante, ela assumiu que transportava ecstasy e admitiu que se encontraria com outro criminoso na estação de metrô da Avenida Bonocô.

O outro traficante foi procurado, no ponto indicado pela criminosa, mas não foi encontrado. Ela foi levada para a 11ª Delegacia (Tancredo Neves).

O flagrante aconteceu durante reforço do policiamento na localidade, após confronto com quatro traficantes.