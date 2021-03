Falsa jurista Cátia Raulino será transferida nesta quinta para Salvador

Presa no último dia 24 de março em Florianópolis, a falsa jurista Cátia Regina Raulino deve chegar em Salvador nesta quinta-feira (1), de acordo com o delegado ACM Santos, responsável pela investigação.



Cátia Raulino é investigada por exercício ilegal da profissão e por plagiar trabalhos de alunos em Salvador.

Ela foi indiciada pelos crimes de estelionato, falsificação de documento público e falsidade ideológica

De acordo com o delegado, a previsão é que Cátia Raulino chegue no Aeroporto de Salvador às 11h. De lá, ela segue para a sede da Polinter. Depois, ela deve seguir para uma unidade do sistema prisional.

A falsa jurista dizia ser formada em Direito, com mestrado, doutorado e pós-doutorado, mas nunca apresentou documentos comprovando. Após a prisão em Santa Catarina, ela ficou custodiada na sede da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic).