Falso fiel pede para se confessar e rouba R$ 800 de igreja na Bahia

Foto: Reprodução/Blog de Rodrigo Ferraz

A polícia de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, faz buscas para tentar localizar um homem que praticou uma modalidade inusitada de roubo em uma igreja católica.

O ladrão entrou na Paróquia de Guadalupe, no bairro Urbis 6, à procura do padre Valmir Neves, com o pretexto de que iria se confessar. Ao ser recebido pelo religioso, ele informou estar armado e anunciou um assalto.

O ladrão, que não era fiel da igreja, levou cerca de R$ 800 do pároco, dinheiro que seria destinado para compra de cestas básicas para comunidades carentes.

De acordo com o Blog de Rodrigo Ferraz, imagens do circuito de segurança da paróquia registraram a presença do ladrão no templo, o que deve ajudar a polícia a localizá-lo.