Falso médico é preso em flagrante em hospital de Iaçu

Um falso médico identificado como Felipe Brandão foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (31) dentro do

Hospital Valdir Cavalcante Medrado, na cidade de Iaçu, no Centro-Norte da Bahia. Felipe estava na sala de descanso e havia acabado de atender uma paciente.

Com ele, foi encontrado um crachá funcional de assistente de saneamento da Embasa. Procurada, a empresa informou, por meio da assessoria de comunicação, que ninguém na unidade de Iaçu conhece Felipe. No entanto, só será possível confirmar se ele faz ou fez parte em algum momento do quadro de funcionários na próxima segunda-feira (3), com acesso à lista de pessoal.

A prisão de Felipe foi feita por policiais militares do 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Itaberaba), chamados ao local após uma denúncia de que havia um estudante de Medicina atendendo, prescrevendo receitas e administrando

medicamentos na unidade hospitalar.

No local, a guarnição confirmou a denúncia e encontrou as anotações da consulta feita. "O atendiemnto constava no prontuário médico, e na mesa usada pelo suspeito estava o carimbo, com o nome e CRM de outra pessoa", informou a PM, em nota.

Felipe Brandão foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da cidade.

Em nota, a Prefeitura de Iaçu disse que o falso médico não possui nenhum vínculo empregatício ou contrato com o

Município. "Felipe Brandão, o falso médico, foi apresentado como substituto do plantonista titular que presta serviço ao município e que por uma intercorrência se ausentou", diz a nota.

A prfeitura acrescentou que já acionou a empresa responsável pelas contratações: "A empresa responsável pela contratação dos médicos no município já foi notificada e a Secretaria de Saúde se colocou à inteira disposição da Polícia Civil, para a rápida retirada desse criminoso do seio da sociedade", completa.