Falta de água em 94 bairros será resolvida em até 48h, diz Embasa

Os serviços de manutenção preventiva em equipamentos do sistema integrado de abastecimento que atende Salvador e Região Metropolitana foram concluídos pela Embasa às 20h desta quinta (11). Os 94 bairros e nove cidades que tiveram o fornecimento de água interrompido terão o abastecimento retomado aos poucos dentro das próximas 48 horas.

Segundo a Embasa, o trabalho terminou dentro do prazo. A chegada de água na região afetada foi suspensa a partir das 8h desta quarta (10). Durante a suspensão do fornecimento, a Embasa executou 35 intervenções, em diversos pontos do sistema de abastecimento. Dentre os serviços executados, estão a substituição de válvulas, manutenção de adutoras e de equipamentos elétricos, necessários para garantir boas condições de operação ao sistema.

“A interrupção temporária do fornecimento não afetará os imóveis cuja rede interna possui reservatório domiciliar com capacidade para satisfazer as necessidades diárias de seus moradores", afirmou a Embasa, em nota enviada antes da realização do serviço.

Veja as áreas afetadas em Salvador

Ilha de Maré Ilha dos Frades Ilha de Bom Jesus dos Passos Itapuã Mussurunga São Cristóvão Vale dos Lagos Jardim das Margaridas Trobogy Nova Brasília Canabrava Jardim Nova Esperança Sete de Abril Castelo Branco Vila Canária Jardim Cajazeiras Pau da Lima São Marcos São Rafael Liberdade Pero Vaz Curuzu Dom Avelar Porto Seco Pirajá Santa Mônica IAPI Retiro CAB Novo Horizonte Sussuarana Granjas Rurais Presidente Vargas Calabetão Jardim Santo Inácio Mata Escura Arraial do Retiro Tancredo Neves Arenoso Cabula VI Lobato Ribeira Massaranduba Bonfim Campinas de Pirajá Marechal Rondon Alto do Cabrito Capelinha Boa Vista de São Caetano São Caetano Fazenda Grande do Retiro Bom Juá Cabula Pernambués São Gonçalo Resgate Narandiba Saboeiro Doron Periperi Pirajá Praia Grande Águas Claras Cajazeiras Fazenda Grande Jaguaripe Boca da Mata São João do Cabrito Calçada Mares Roma Boa Viagem Uruguai Jardim Cruzeiro Caminho de Areia Monte Serrat Plataforma Itacaranha Alto da Terezinha Rio Sena Fazenda Coutos Coutos Nova Constituinte Bairro da Paz Alto da Terezinha São Thomé Paripe Valéria Palestina Cassange Itinga Nova Esperança Stella Maris Aeroporto Piatã Areia Branca.

Demais Municípios