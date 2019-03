Falta de patrocínio atrasa as comemorações dos 30 anos do Balé Folclórico da Bahia

(Foto: Andrews Eccles/Divulgação)

Balé Folclórico da Bahia está ensaindo espetáculo comemorativo de 30 anos

Glória Pires desembarca hoje em Salvador para assistir a mais uma apresentação do Balé Folclórico da Bahia. A atriz, que está dirigindo um documentário sobre a trajetória de 30 anos da companhia de dança, segue na segunda-feira (17) para a Cidade do Saber, em Camaçari, onde o balé apresenta o espetáculo Herança Sagrada, com a participação de 30 jovens da comunidade quilombola Cordoaria. Embora as filmagens já tenham começado em abril passado, o filme ainda não tem data prevista de exibição. Isso porque, até agora, o coreógrafo Vavá Botelho ainda não conseguiu levantar os recursos para a produção do documentário nem do espetáculo que vai marcar as três décadas do grupo de dança. Esta semana ele faz uma apresentação especial para um grupo de possíveis patrocinadores. Vamos torcer para que estes patrocínios sejam fechados. Afinal o BFB é um dos grupos de dança brasileiros mais aclamados fora do país.

Duas décadas de teatro

O ano nem acabou e o diretor artístico Fred Soares já está preparando a próxima edição do projeto Catálogo Brasileiro de Teatro. Esta é a 20ª edição do programa que celebra também os 20 anos de sua produtora. A estreia em janeiro será com o espetáculo Contrações, que reúne no palco as atrizes Débora Falabella e Yara de Novaes, nos dias 27 e 28 de janeiro, no Teatro Casa do Comercio. Para marcar a data, o produtor artístico está preparando uma exposição fotográfica no Shopping da Bahia com registros exclusivas de Leto Carvalho dos artistas que se apresentaram no projeto nos últimos cinco anos.

(Foto:Vitor Zorzal/Divulgação)

Debora Falabela e Yara de Novaes no espetáculo Contrações

Sangue Novo

O Festival Sangue Novo convidou dois nomes da cena musical alternativa da Bahia e de Pernambuco para sua próxima edição. O rapper Hiran e a cantora e compositora Duda Beat, vencedora do Prêmio Revelação do Ano pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, se apresentam no dia 26 de janeiro, às 16h, no Porto de Salvador, numa festa musical que reúne ainda o cantor Otto e o Duo BAYO.



Joias raras

A linha artesanal de biojoias da artista plástica e designer baiana Meire Ehrensperger, dona da marca Gamboa Brasil ( www.gamboabrasil.com.br) , ganhou uma vitrine fixa no lobby do recém-inaugurado Hotel Fasano. Quem também tem espaço cativo no empreendimento de Rogério Fasano é o joalheiro baiano Carlinhos Rodeiro com uma belíssima coleção inspirada nos ícones da fé da Bahia.

Qual é o pente?

Uran Rodrigues promove hoje, a partir das 22h, a última edição deste ano da sua festa O Pente. O evento, que reúne todas as tribos no Jardim das Delícias, no Pelourinho, promete passear por diversos ritmos sob o comando dos DJs Tau Brasil e Thalita Martins, além de um show do Mistah Cappy.



Bons ventos

A Prefeitura de Salvador estima que a cidade receberá 3,7 milhões de visitantes de janeiro a março. Por conta disso, os hotéis de alto luxo estão se preparando para receber os hóspedes que devem deixar aqui R$ 4 bilhões. O Fera Palace Hotel, por exemplo, vai aumentar em 15% o número de vagas temporárias no seu quadro de funcionários. De acordo com Antônio Mazzafera, CEO o Grupo Fera Hotéis, a expectativa é de uma ocupação superior a 70% neste período. Já no Réveillon, a previsão é de 100% dos leitos ocupados.



Verão no Rubi I

O cantor baiano Dão mergulhou no universo musical de Roberto Carlos para apresentar o show Dão canta Roberto que acontece no Café-Teatro Rubi, nos dias 11 e 12 de janeiro, às 20h30.

(Foto:Debora Monteiro/Divulgação)

Dão vai cantar repertório de Roberto Carlos

Verão no Rubi II

Depois de Dão, outro talento da terra ocupará o palco do Café-teatro Rubi. Trata-se da cantora Vânia Abreu que se apresenta no espaço nos dias 25 e 26 de janeiro, às 20h30. A proposta do show é fazer um passeio pelo próprio repertório, acompanhada dos músicos Marquinho de Carvalho, no piano, e Suzana Kato, no violoncelo.



Dia de festa

Lon Menezes e Roberta Mandelli agitaram o Caminho das Árvores na última quinta durante a festa Tidelli Summer Holidays, na nova loja da Tidelli. Além do lançamento de novas peças da sua coleção de poltronas, a loja promoveu um desfile das marcs Paradoxus, Trudys e R do Sol.

(Foto:Divulgação)

Alfredo Farani e Francesca Mandelli marcaram presença na festa da Tidelli