Faltam só 8 dias para o encerramento do prazo de recadastramento biométrico

Os eleitores de 242 municípios baianos têm apenas oito duas para fazer o recadastramento biométrico. O prazo do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) encerra no dia 18 de fevereiro. Quem não fizer o procedimento terá o título cancelado e não poderá votar nas Eleições Municipais de 2020.

Atualmente, dos mais de 10,5 milhões de baianos, cerca de 93% já realizou a coleta dos dados biométricos. Ou seja, cerca de 751 mil eleitores do estado ainda precisam ser recadastrados. A Bahia é o quatro maior eleitorado do país e o TRE-BA orienta que os cidadãos que ainda não realizaram o procedimento busquem atendimento nos postos da Justiça Eleitoral para evitar o cancelamento do título.

Nesta reta final, o presidente do TRE-BA, o desembargador Jatahy Júnior, destacou as comodidades implantadas para realização do recadastramento, a exemplo da priorização do atendimento por hora marcada. “Aquele que ainda não realizou a biometria não pode deixar de aproveitar a oportunidade que o TRE tem ofertado no sentido de fazer o procedimento de forma tranquila e respeitosa, com atendimento sem filas, com duração máxima de 20 minutos para realização do procedimento. Então, convido àqueles que ainda não compareceram aos postos de coleta para que realizem o recadastramento e evitem o cancelamento do seu título, evitando assim as penalidades previstas no Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965)”, alertou.

A data e hora do atendimento podem ser marcados pelo site (agendamento.tre-ba.jus.br) ou pelos números 0800 071 6505 e (71) 3373-7223 (Também WhatsApp).