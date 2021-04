'Faltou matar as chances que tivemos', lamenta Rodriguinho em empate

O empate na estreia da Copa Sul-Americana teve sabor amargo para o Bahia. O tricolor saiu na frente do Torque, em jogo disputado em Montevidéu no Uruguai, mas abusou de perder oportunidades e foi castigado com o empate no segundo tempo.

Autor do gol tricolor, o meia Rodriguinho lamentou as chances perdidas e reconheceu que o Esquadrão poderia voltar ao Brasil com os três pontos na bagagem.

"O que faltou para a gente foi no primeiro tempo, quando tivemos a chance de fazer os gols. Isso custou caro para a gente. Mas temos que enaltecer a entrega da equipe, tanto fisicamente como taticamente. A equipe adversária tem muita qualidade, um ponto aqui não foi ruim, visto que esse time vai dificultar a vida de todos as outras", disse ele.

"A equipe no primeiro tempo conseguiu marcar muito forte, nos contrataques criar oportunidades, mas do outro lado tem uma quipe com muita qualidade Consegumos marcar, mas nao conseguimos manter a posse de bola para sair daqui com o resultado positivo", continuou.